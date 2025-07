Riera v povratno tekmo z optimizmom: Vedno smo boljši v drugi tekmi

Nogometaši Celja bodo v četrtek ob 20. uri pred domačimi navijači skušali nadgraditi pomembno zmago z gostovanja v Azerbajdžanu. V prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa so v Bakuju proti Sabahu slavili s 3:2, potem ko so odločilni zadetek dosegli v sodnikovem dodatku. Trener Albert Riera je pred tekmo poudaril, da v ekipi vlada izjemno vzdušje.

Prekinitve glavna težava v Azerbajdžanu

Čeprav so Celjani v Bakuju slavili pomembno zmago, je bilo jasno, kje so bile njihove največje težave. Največ preglavic so jim povzročale prekinitve. Sabah je namreč dvakrat udaril po prekinitvah – prvič po kotu, drugič prek enajstmetrovke, do katere je prišlo prav tako po standardni situaciji.

Albert Riera FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Občutek smo imeli, da so bile prekinitve nevarne za nas. Zato smo rešili zadevo. Na tem smo delali dvojno. Velik poudarek smo dali prekinitvam, ekipa je to dobro sprejela. Prekinitve so izredno pomembne," je pred povratno tekmo povedal trener Celja Albert Riera, ki verjame, da je napaka odpravljena.

Mirna igra v drugem delu ključ do uspeha

Celjani so v Azerbajdžanu v drugem polčasu spisali popoln preobrat. Riera uspeh pripisuje mirnejšem pristopu v drugem delu igre. "V prvem polčasu smo bili premalo potrpežljivi. Zaznali smo, da potrebujemo malo več mirnosti, več podaj. V drugem delu smo se malce umirili, kar se je poznalo," ocenjuje španski strokovnjak.

Za aktualne slovenske pokalne prvake bo to prva domača tekma v novi sezoni, kar nosi svojevrsten simbolni pomen: "Pomembno je, da dobro začnemo sezono. Najpomembneje je seveda, kako jo končaš, ampak tudi začetek veliko pomeni. Če dobro začneš, nimaš pomislekov, vzdušje je pravo," poudarja Španec na celjski klopi.

Riera zaupa v ekipo

Glede na razpoloženje v ekipi, Riera ne dvomi v uspeh. Atmosfera v slačilnici je po njegovih besedah odlična: "Včeraj smo oddelali odličen trening. Ne smem jih preveč hvaliti, da se ne omehčajo, ampak vseeno morajo vedeti. Fantastično so delali ves teden. Ne samo na igiršču, tudi karakter, vzdušje v garderobi, vse klapa. Imeti takšno skupino prinaša več možnosti za uspeh."

Nogometaši Celja v Bakuju. FOTO: NK Celje icon-expand

Zgodovina je na strani Celjanov, ki načeloma drugo tekmo pod vodstvom Riere odigrajo še bolje kot prvo. "Nasprotnika smo seveda analizirali, opazili smo nekaj zanimivih zadev. Skušajo igrati hitro, zato moramo biti pripravljeni na to. Osredotočeni smo nase. Vedno igramo drugo tekmo bolje - opravimo dobro analizo in presenetimo nasprotnika. Tudi tokrat bomo presenetili. Nikoli ne igramo dveh tekem povsem enako." Celjska zasedba se je med poletnim prestopnim rokom pošteno spremenila - veliko je bilo odhodov in prihodov, a novinci se hitro vključujejo. "Imamo veliko novih igralcev, ki pa so hitro sprejeli naše ideje. Zelo sem zadovoljen. Hitro se učijo. Seveda potrebujejo še nekaj časa. Ko bodo vsi nared, bom imel velike težave, koga postaviti v začetno postavo. Ampak to so sladke skrbi, konkurenca je zdrava," je Riera zadovoljen z novimi okrepitvami in kadrom, ki ga ima na voljo.

Franko Kovačević je hitro opozoril nase in z dvema goloma na debiju navdušil celjske navijače. FOTO: 24ur.com icon-expand