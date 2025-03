Riera: Gre za največjo tekmo naših karier

Kot je pred nocojšnjim povratnim obračunom v Thunu, kjer bo aktualni slovenski prvak branil prednost enega zadetka, dejal španski strokovnjak na klopi Celja Albert Riera , sta si moštvi po načinu igre zelo podobni. "Dodatne motivacije ne potrebujemo. Gre za najpomembnejšo in največjo tekmo naših karier," se edinstvene priložnosti zaveda Riera in nadaljuje:

Celjani so pred tednom dni prikazali eno bolj zrelih predstav v sezoni. Po zadetku z glavo Tamarja Svetlina so s pragmatično in taktično dovršeno igro svojo mežo ohranili nedotaknjeno.

"Za nogometaše in zame kot trenerja. Po prvi tekmi sem nogometašem dejal, da smo od prve skupne evropske tekme vedno boljši na drugi tekmi. Proti Vitorii, Maccabiju, Nemanu ... A te tekme se moramo lotiti, kot da je izhodiščni rezultat 0:0. Igrati moramo tako kot v Evropi že celotno sezono. Brez strahu želimo prisiliti nasprotnika v tek," del taktičnega načrta razkriva Riera, ki ga veseli dejstvo, da so njegovi varovanci dovolj športno predrzni in samozavestni, da bodo znali kaznovati vsako napako tekmeca.

"Lugano je podobna ekipa kot Celje. Želi imeti žogo v svoji posesti in trpi, ko je nima. Moramo pokazati pravi značaj. Fantje čutijo, da se lahko borijo in kosajo z Luganom. To je poleg rezultata največje spoznanje po prvi tekmi. Atmosfera je dobra, občutek prav tako, smo samozavestni," pred tekmo vseh tekem celjskih nogometašev še dodaja njihov strateg Albert Riera.