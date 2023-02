Riera je imel prav: na večnem derbiju zatajila tehnologija

Maribor je tretji večni derbi v sezoni dobil z 2:0 in zaostanek za vodilno Olimpijo zmanjšal na 12 točk. Tako imenovano "sokolje oko" je po zapisu angleškega podjetja odpovedalo le v 79. minuti večnega derbija.

Olimpijin nogometaš Aldair je takrat v nadaljevanju akcije ob podaji v kazenskem prostoru Martina Milca zadel v roko. Glavni sodnik David Šmajc ni dosodil enajstmetrovke, sistem pa je nato po ogledu posnetka določil prepovedani položaj pred igranjem z roko. Posledično nadaljevanja akcije Šmajc ni pogledal. "V 79. minuti tekme je prišlo do napake pri določanju linij prepovedanega položaja, kar je posledica nepopolne kalibracije linij prepovedanega položaja na relevantni kameri ponudnika tehnologije Hawk-Eye," je NZS zapisala v izjavi.

"To je danes po opravljeni analizi dogodka potrdil uradni ponudnik tehnologije VAR Hawk-Eye, ki sicer zagotavlja svoje storitve na največjih tekmovanjih pod okriljem Fife in Uefe ter v najmočnejših evropskih ligah," so še zapisali iz krovne zveze.

Hawk-Eye se je za nastalo napako iskreno opravičil NZS, vodstvu tekmovanja ter obema kluboma in obenem zagotovil, da bo vzroke za napako temeljito analiziral in storil vse, da se v bodoče tovrstne težave ne bodo več ponovile, je še dodala NZS.

Glede napake se je na družbenih omrežjih oglasil tudi trener Olimpije Albert Riera. Španec je okrcal sistem za določanje prepovedanega položaja in ob tem priložil fotografijo spornega trenutka.

"Sodniki so ljudje (vsi delamo napake), toda ali ni prišel VAR v nogomet, da bi pomagal pri odločitvah?" je zapisal na Instagramu, spodaj pa pripisal "Zelo ravna črta" pod fotografijo domnevnega prepovedanega položaja.