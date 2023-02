Riera kljub zmagi hladen: S takšno igro nimamo v Evropi kaj iskati

Aldair Djalo, Mario Kvesić in Admir Bristrić so dvakrat zadeli za 17. prvenstveno zmago Olimpije.

"Še bolj kot z zadetkoma sem zadovoljen z njegovo željo, da napreduje. Ima vse potrebno, da postane nogometaš, ki si ga želimo in potrebujemo. Čakajo ga velike stvari. Najbolj pomembna pa sta njegov odnos do dela in želja, da napreduje. Na koncu se za napadalce vse vrti okoli doseganja zadetkov. Tokrat je dosegel dva, za kar mu čestitam. Samo tako naprej. Naj se to ponavlja," je o Bristriću povedal Riera.

Riera: Nukić mora igrati bolje, potrebujemo ga

Olimpija bo Bristrićeve zadetke v nadaljevanju sezone še kako potrebovala. Sploh zato, ker je bilo proti Gorici znova evidentno, da je Mustafa Nukić daleč od prave forme. Riera mu je tokrat namenil vseh 90 minut, a Ljubljančan, čeprav je imel nekaj zrelih situacij, tudi proti luknjasti obrambi Gorice ni uspel prekiniti strelske suše, ki traja že od sredine septembra.

"Potrebujemo ga. Strog sem do njega. Ne spomnim se, kdaj je nazadnje dosegel zadetek. Zelo težko mu je. In tudi meni, ko mu moram to povedati. Morda bi si od mene želel slišati kaj lepšega, ampak to je nogomet, moram biti strog in oster. Zaveda se, da mora igrati bolje. In tega je zagotovo sposoben," v svojega varovanca še naprej verjame Riera.

V primerjavi z večnim derbijem minulo nedeljo je Riera dodobra zarotiral začetno enajsterico. Opravil je šest sprememb, spočil nekaj prvokategornikov in bil z učinkom rezervistov zadovoljen. "Prvenstva ne more osvojiti le prva enajsterica, ampak vseh 23 nogometašev. Želel sem jim sporočiti, da računam nanje. Vesel sem zanje. Videti je, da so tudi tisti, ki so igrali manj v preteklosti, povezani z ekipo. Potrebovali smo dober odziv po porazu v Mariboru."