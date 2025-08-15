Svetli način
Nogomet

Riera: Marsikdo se ne zaveda, kako velika stvar je to za slovenski nogomet

Celje, 15. 08. 2025 09.46 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
4

Nogometaši Celja so se kljub porazu na povratnem obračunu 3. predkroga kvalifikacij za Konferenčno ligo proti švicarskemu Luganu (2:4) s skupnim izidiom 7:4 brez težav uvrstili v play-off omenjenih kvalifikacij. Uspešni strateg Celjanov Albert Riera ni skrival razočaranja nad prelahko prejetimi zadetki, a v isti sapi poudaril, da je napredovanje njegovega moštva velika stvar za celoten slovenski nogomet.

Varovanci trenerja Alberta Riere kljub visoki prednosti s prve tekme (5:0) tudi na povratnem obračunu z Luganom niso odstopili od svojega načina igre.

Dobrih 60 minut so povsem nadzorovali dogajanje na zelenici in povedli z 2:1, nato pa so se preveč sprostili in v končnici dvoboja prejeli kar tri zadetke."To je nedopustno. Najprej tista enajstmetrovka v prvem polčasu se nam preprosto ne bi smela zgoditi. Na treningih veliko časa posvečamo igri v obrambi, saj želimo prejemati čim manj zadetkov. Na evropski ravni se kaznuje sleherna napaka, želeli smo priti do še ene zmage, a za poraz smo si krivi sami," je po tekmi dejal Riera.

Albert Riera je večkrat poudaril, da je napredovanje Celja v zaključni del kvalifikacij za Konferenčno ligo velik uspeh ne le za njegovo moštvo, temveč za celoten slovenski nogomet. FOTO: Luka Kotnik

Španski strateg je na novinarski konferenci poudaril, da je nov evropski uspeh velika stvar ne le za Celjane, temveč za celoten slovenski nogomet. "Po lanski izjemni sezoni in uvrstitvi v četrtfinale Konferenčne lige je bilo malo takšnih, ki so si upali napovedati, da bo tako majhen klub, kot je Celje, znova zelo konkurenčno v evropskih kvalifikacijah. A znova smo tu, zelo blizu novi uvrstitvi v skupinski del evropskega tekmovanja. Marsikdo se ne zaveda, kako velika stvar je to za celoten slovenski nogomet. Razen prejetih zadetkov, ki so bili povsem nepotrebni, sem ponosen na svoje igralce," je pristavil 43-letni Riera. 

Tudi branilec Damjan Vuklišević je prikimal svojemu šefu, ko je govora o poceni prejetih golih. "Morda pa je takšen "blackout" z naše strani prišel v pravem trenutku, da se pravočasno zavemo, da ti še tako visoka prednost s prve tekme ne zagotavlja mirnega spanca. Tekmo bi lahko že veliko prej zaključili v svojo korist, a smo se po vodstvu z 2:1 preveč sprostili. To moramo do naslednjega evropskega obračuna nujno popraviti."

Celjski nogometaši se bodo za drugi zaporedni preboj v skupinski del Konferenčne lige pomerili s češkim Banikom iz Ostrave. FOTO: Luka Kotnik

Celjani se bodo v zadnjem predkrogu kvalifikacij za Konferenčno ligo udarili s češkim Banikom iz Ostrave, ki je po razburljivem boju izločil dunajsko Austrio.

nogomet konferenčna liga kvalifikacije 3. predkrog celje lugano albert riera damjan vuklišević
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
za bojši jutri
15. 08. 2025 11.33
+1
Riera je malo manj nadut po lekciji, ki jo je dobil
ODGOVORI
1 0
borjac
15. 08. 2025 11.28
+2
Celje in Slovenija gresta naprej ..... Riera je v Celju ustvaril 7 igralcev za Slovensko reprezentanco ...... pri Mariboru in Olimpiji pa komajda , da so našli nekoga da je za TV govoril Slovensko , no v Mariboru je govoril Angleško ????? BRAVOOOO CELJE !!!
ODGOVORI
2 0
zmerni pesimist
15. 08. 2025 11.12
-1
Toplo hladna igra
ODGOVORI
0 1
Lucas Grof
15. 08. 2025 10.58
-1
Celje šampijon 💛💙💛💙💛
ODGOVORI
0 1
