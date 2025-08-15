Riera: Marsikdo se ne zaveda, kako velika stvar je to za slovenski nogomet

Dobrih 60 minut so povsem nadzorovali dogajanje na zelenici in povedli z 2:1, nato pa so se preveč sprostili in v končnici dvoboja prejeli kar tri zadetke. "To je nedopustno. Najprej tista enajstmetrovka v prvem polčasu se nam preprosto ne bi smela zgoditi. Na treningih veliko časa posvečamo igri v obrambi, saj želimo prejemati čim manj zadetkov. Na evropski ravni se kaznuje sleherna napaka, želeli smo priti do še ene zmage, a za poraz smo si krivi sami," je po tekmi dejal Riera.

Španski strateg je na novinarski konferenci poudaril, da je nov evropski uspeh velika stvar ne le za Celjane, temveč za celoten slovenski nogomet. "Po lanski izjemni sezoni in uvrstitvi v četrtfinale Konferenčne lige je bilo malo takšnih, ki so si upali napovedati, da bo tako majhen klub, kot je Celje, znova zelo konkurenčno v evropskih kvalifikacijah. A znova smo tu, zelo blizu novi uvrstitvi v skupinski del evropskega tekmovanja. Marsikdo se ne zaveda, kako velika stvar je to za celoten slovenski nogomet. Razen prejetih zadetkov, ki so bili povsem nepotrebni, sem ponosen na svoje igralce," je pristavil 43-letni Riera.

Tudi branilec Damjan Vuklišević je prikimal svojemu šefu, ko je govora o poceni prejetih golih. "Morda pa je takšen "blackout" z naše strani prišel v pravem trenutku, da se pravočasno zavemo, da ti še tako visoka prednost s prve tekme ne zagotavlja mirnega spanca. Tekmo bi lahko že veliko prej zaključili v svojo korist, a smo se po vodstvu z 2:1 preveč sprostili. To moramo do naslednjega evropskega obračuna nujno popraviti."