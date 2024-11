Riera: Menim, da končni rezultat ni pravičen. Zaslužili smo si zmago

Strateg aktualnih slovenskih državnih prvakov iz Celja je prepričan, da tudi tokrat končni izid ne odraža pravih razmerij na igrišču. Albert Riera je bil sicer zadovoljen z večino prikazanega, a bi obenem moral vedeti, da si njegovo moštvo na tej ravni nogometa ne bi smelo privoščiti prepoceni prejetih zadetkov.

"Mislim, da rezultat ni pravičen, saj smo si ustvarili več priložnosti, a bi se na drugi strani morali bolje braniti. Naredili smo napake, ki so sestavni del nogometa. V drugem polčasu smo imeli več žogo v svoji posesti in si ustvarili tri lepe priložnosti za zadetek. Nerad govorim o posameznikih, a naš napadalec trenutno ni v pravi formi. Tako jaz kot igralci smo zelo jezni, saj smo čutili, da bi lahko zmagali. Smo pa po svoje lahko zadovoljni, saj so slovenski klubi proti poljskim v evropskih pokalih doslej zabeležili šest porazov. Spet smo pokazali, da lahko tekmujemo na tej ravni," je v svojem slogu dejal Riera, medtem ko je branilec David Zec izpostavil sledeče: