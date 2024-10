Riera: Mislim, da lahko več pridobimo, kot izgubimo

Razloge za optimizem črpajo iz lanskega uspeha, ko so Vitorio izločili v kvalifikacijah omenjenega tekmovanja. Celjski strateg Albert Riera sicer opozarja, da v nogometu pretekli uspehi ne štejejo veliko. "Zdaj imajo nekoliko drugačen slog igre in tudi drugega trenerja. Želijo imeti terensko premoč in več posesti žoge kot nasprotnik. Mislim, da smo jih dobro analizirali in pripravili ustrezen načrt, s katerim se jim nameravamo zoperstaviti. Mislim, da lahko več pridobimo, kot izgubimo," je, kot poroča STA, dejal Riera.