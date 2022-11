Riera: Želim, da bi se ekipe tako intenzivno pripravljale tudi na druge

Domžalčani so takrat po polčasu vodili z 0:2, Olimpija pa je po dveh zadetkih Mustafe Nukića in Rui Pedru uspešno spreobrnila rezultat v drugem delu igre. "Nočem iskati izgovorov, a Domžale so igrale svoj pokalni obračun en dan pred nami in imajo več časa za pripravo, kar je seveda prednost. Na pokalnih tekmah želim vedno pokazati spoštovanje do nasprotnika in do samega tekmovanja. To storimo s tem, da nasprotnika ne podcenjujemo in igramo tako kot znamo. Tako je bilo tudi včeraj proti Ljutomeru. Igralci morajo tudi na takšnih tekmah dati vse od sebe. Ko vodiš je popolnoma normalno, da tempo igre malo pade. Na včerajšnji tekmi sem bil zadovoljen s fanti pa smo osredotočeni le na tekmo z Domžalami. Časa za pripravo ni veliko, a vemo kako igrajo in na kaj se moramo pripraviti," je bil za uradno spletno stran vodilnega moštva luge izčrpen Albert Riera. "Želim omeniti še tekmo prejšnjega kroga proti Radomljam, po kateri se ni zgodilo prvič, da so naši nasprotniki po tekmi dejali, da so proti nam odigrali najboljšo tekmo v sezoni. To je lepo slišati od njih. Po tekmi sem si mislil, da si Radomlje ne zasluži biti tako nizko na lestvici. Nikoli ne smemo pozabiti, da na tekmah nismo sami na igrišču, nasproti vedno stoji še druga ekipa, ki si prav tako želi zmagati. Ostale ekipe so proti nam še dodatno motivirane in vedno dajo vse od sebe, za kar jim čestitam in to tudi zelo spoštujem. To je odlično za nivo slovenske lige. Močno si želim, da bi se nasprotne ekipe tako intenzivno, kot se pripravljajo na nas, pripravljale tudi na vse obračune proti drugim nasprotnikom in vedno dale vse od sebe, saj bi to predstavljalo ogromen pomen za razvoj slovenske lige," je bil brez dlake na jeziku Španec na klopi zmajev ter se povsem osredotočil na sosedski derbi v Domžalah.