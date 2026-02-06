Riera na klopi Frankfurta debitiral z remijem

Eintracht, ki je brez zmage na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih, je imel v prvem polčasu žogo tri četrtine časa v posesti, a ni bil konkreten, sprožil je le en strel, domači pa so bili v tem pogledu le malenkost boljši.
V 56. minuti so imeli gostje iz Frankfurta, pri katerih je manjkalo kar nekaj napadalnih orožij vključno s prvima strelcema Canom Uzunom in Jonathanom Burkardtom, dotlej najlepšo priložnost, v 83. minuti pa so povedli, ko je s 14 metrov zadel 22-letni levi bočni branilec Nathaniel Brown.
Že nekaj trenutkov pozneje so domači prišli do enajstmetrovke, ob tem je drugi rumeni karton dobil še Oscar Hoejlund. Z bele pike je zadel Leopold Querfeld v 87. minuti. V 90. minuti so gostitelji zapravili še lepo priložnost za zmago.
Bayern vodi na lestvici z 51 točkami, Borussia Dortmund sledi s 45, Hoffenheim ima 42 točk, Stuttgart 39, Leipzig pa 36. Eintracht je sedmi z 28 točkami, Union pa deveti s 25.
Izidi nemške Bundeslige, 6. februar:
Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:1
