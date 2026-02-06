Naslovnica
Nogomet

Riera na klopi Frankfurta debitiral z remijem

Berlin, 06. 02. 2026 22.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
L.M. STA
Albert Riera

Eintracht Frankfurt je na uvodnem srečanju 21. kroga nemške Bundeslige remiziral na gostovanju pri Unionu iz Berlina. V nemški prestolnici je na klopi Orlov debitiral Albert Riera, ki je pred tednom dni zasedel mesto glavnega trenerja pri Frankfurtu. Njegovi varovanci so sicer povedli proti koncu tekme, a na koncu klonili po enajstmetrovki domačih in se morali zadovoljiti s točko.

Union Berlin - Eintracht Frankfurt
Union Berlin - Eintracht Frankfurt
FOTO: Profimedia

Eintracht, ki je brez zmage na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih, je imel v prvem polčasu žogo tri četrtine časa v posesti, a ni bil konkreten, sprožil je le en strel, domači pa so bili v tem pogledu le malenkost boljši.

V 56. minuti so imeli gostje iz Frankfurta, pri katerih je manjkalo kar nekaj napadalnih orožij vključno s prvima strelcema Canom Uzunom in Jonathanom Burkardtom, dotlej najlepšo priložnost, v 83. minuti pa so povedli, ko je s 14 metrov zadel 22-letni levi bočni branilec Nathaniel Brown.

Union Berlin - Eintracht Frankfurt
Union Berlin - Eintracht Frankfurt
FOTO: Profimedia

Že nekaj trenutkov pozneje so domači prišli do enajstmetrovke, ob tem je drugi rumeni karton dobil še Oscar Hoejlund. Z bele pike je zadel Leopold Querfeld v 87. minuti. V 90. minuti so gostitelji zapravili še lepo priložnost za zmago.

Bayern vodi na lestvici z 51 točkami, Borussia Dortmund sledi s 45, Hoffenheim ima 42 točk, Stuttgart 39, Leipzig pa 36. Eintracht je sedmi z 28 točkami, Union pa deveti s 25.

Izidi nemške Bundeslige, 6. februar:

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:1

bundesliga alber riera eintracht frankfurt union berlin remi

Cesar razkril nov strokovni štab slovenske nogometne reprezentance

