Nogometaše Celja v četrtek v gosteh čaka tekma 5. kroga ligaškega dela Konferenčne lige proti hrvaškemu predstavniku Rijeki. Celjani pred zadnjim gostovanjem letos napovedujejo igro na zmago in se ne obremenjujejo s tem, katero izmed moštev je v omenjenem dvoboju favorit.

Albert Riera

"Kdo je v tem dvoboju favorit, se mi sploh ne zdi pomembno. Na Reko gremo po zmago in vanjo tudi verjamemo. Moramo zmanjšati število naših napak. Na tem mestu želim posebej izpostaviti, da se na nobeni evropski tekmi doslej nismo počutili podrejene v primerjavi s tekmecem," je za STA uvodoma povedal Albert Riera.

Strateg iz Mallorce bo peto tekmo v konferenčni ligi moral začeti brez dveh standardnih članov prve enajsterice, in sicer Žana Karničnika, ki si je poškodoval ramo ter Darka Hrke, čigar odsotnost je posledica dveh rumenih kartonov. Španec se s tem pretirano ne obremenjuje. "Res je, da gre za zelo pomembna igralca, a ju bom poskušal nadomestiti z drugima igralcema, ki imata ustrezne karakteristike. To zagotovo ne bo lahek zalogaj, toda moja naloga je, da za posamezna igralna mesta najdem igralce, ki se glede na svoje značilnosti na njih najbolje znajdejo," je o nadomeščanju manjkajočih členov celjske zasedbe razmišljal Riera.

Španski trener na klopi Celja pred dvobojem predstavnikom sedme sile ni razkril podrobnosti v igri nasprotnika: "Za vsako tekmo imamo pripravljen načrt in naša odgovornost je, da se ga držimo. Ob tem je pomembno tudi, kako se kot trener odzoveš na posamezne dogodke med tekmo. Rijeka ima različne taktične postavitve. To pride do izraza predvsem pri spreminjanju števila igralcev v obrambni in zvezni vrsti." Hrvaški klub, katerega barve brani tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič, v domačem prvenstvu po 16 odigranih tekmah zaseda šele šesto mesto, pri čemer je na zadnjih petih tekmah zabeležil zgolj dve zmagi (s 5:0 proti Hajduku in s 3:1 proti Vukovarju). Varovancem nekdanjega trenerja Olimpije Victorja Sancheza ne gre bistveno bolje niti v Konferenčni ligi, kjer so po štirih krogih s petimi točkami na 24. mestu, ki kot zadnje vodi v izločilne boje šestnajstine finala.

Albert Riera in Rade Mijatović

Po podatkih Transfermarkta je ekipa aktualnih hrvaških prvakov vredna kar 36,88 milijona evrov. Med igralci po tržni vrednosti izstopata ofenzivna vezista Toni Fruk in Niko Janković, katerih vrednost znaša 9 in 6,5 milijona evrov. Vrednost Celja znaša dobrih 11 milijonov evrov, pri čemer bosta v četrtek najvrednejša igralca v kadru Vitalij Lisakovič in Nikita Josifov, katerih vrednost znaša 800.000 evrov. V kadru bo tudi Armandas Kučys, za katerega bi bilo potrebno odšteti enak znesek, a najverjetneje še ne bo stopil na igrišče.

Celjani so na štirih tekmah konferenčne lige zbrali devet točk, kar jih ob treh zmagah in enem porazu uvršča na visoko tretje mesto na lestvici. Toda temu Riera ne pripisuje prevelikega pomena. "Ne pripravljamo se z mislijo, da smo si že karkoli zagotovili. Ko začneš tako razmišljati, boš prej ali slej začel tudi izgubljati. Vsaka tekma se začne z 0:0, pri čemer našega načina igre ne spreminjamo ne glede na to, ali povedemo z 1:0, ali izgubljamo z istim rezultatom," je o zagotovljeni evropski pomladi za STA povedal trener grofov.

Victor Sanchez je trener Rijeke.

Slovenci bodo v četrtek poleg že omenjenih Karničnika in Hrke nastopili še brez poškodovanega Marka Zabukovnika. Odsotna bosta tudi nekdanji prvi vratar Simon Sluga in Nino Vukasović.