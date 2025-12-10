Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

'Na Reko gremo po zmago in vanjo tudi verjamemo'

Celje, 10. 12. 2025 09.27 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Nogometaše Celja v četrtek v gosteh čaka tekma 5. kroga ligaškega dela Konferenčne lige proti hrvaškemu predstavniku Rijeki. Celjani pred zadnjim gostovanjem letos napovedujejo igro na zmago in se ne obremenjujejo s tem, katero izmed moštev je v omenjenem dvoboju favorit.

Albert Riera
Albert Riera FOTO: Profimedia

"Kdo je v tem dvoboju favorit, se mi sploh ne zdi pomembno. Na Reko gremo po zmago in vanjo tudi verjamemo. Moramo zmanjšati število naših napak. Na tem mestu želim posebej izpostaviti, da se na nobeni evropski tekmi doslej nismo počutili podrejene v primerjavi s tekmecem," je za STA uvodoma povedal Albert Riera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Strateg iz Mallorce bo peto tekmo v konferenčni ligi moral začeti brez dveh standardnih članov prve enajsterice, in sicer Žana Karničnika, ki si je poškodoval ramo ter Darka Hrke, čigar odsotnost je posledica dveh rumenih kartonov. Španec se s tem pretirano ne obremenjuje. "Res je, da gre za zelo pomembna igralca, a ju bom poskušal nadomestiti z drugima igralcema, ki imata ustrezne karakteristike. To zagotovo ne bo lahek zalogaj, toda moja naloga je, da za posamezna igralna mesta najdem igralce, ki se glede na svoje značilnosti na njih najbolje znajdejo," je o nadomeščanju manjkajočih členov celjske zasedbe razmišljal Riera.

Preberi še Riera odprt za možnost, da ob Celju vodi tudi slovensko reprezentanco

Španski trener na klopi Celja pred dvobojem predstavnikom sedme sile ni razkril podrobnosti v igri nasprotnika: "Za vsako tekmo imamo pripravljen načrt in naša odgovornost je, da se ga držimo. Ob tem je pomembno tudi, kako se kot trener odzoveš na posamezne dogodke med tekmo. Rijeka ima različne taktične postavitve. To pride do izraza predvsem pri spreminjanju števila igralcev v obrambni in zvezni vrsti."

Hrvaški klub, katerega barve brani tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič, v domačem prvenstvu po 16 odigranih tekmah zaseda šele šesto mesto, pri čemer je na zadnjih petih tekmah zabeležil zgolj dve zmagi (s 5:0 proti Hajduku in s 3:1 proti Vukovarju). Varovancem nekdanjega trenerja Olimpije Victorja Sancheza ne gre bistveno bolje niti v Konferenčni ligi, kjer so po štirih krogih s petimi točkami na 24. mestu, ki kot zadnje vodi v izločilne boje šestnajstine finala.

Albert Riera in Rade Mijatović
Albert Riera in Rade Mijatović FOTO: Damjan Žibert

Po podatkih Transfermarkta je ekipa aktualnih hrvaških prvakov vredna kar 36,88 milijona evrov. Med igralci po tržni vrednosti izstopata ofenzivna vezista Toni Fruk in Niko Janković, katerih vrednost znaša 9 in 6,5 milijona evrov. Vrednost Celja znaša dobrih 11 milijonov evrov, pri čemer bosta v četrtek najvrednejša igralca v kadru Vitalij Lisakovič in Nikita Josifov, katerih vrednost znaša 800.000 evrov. V kadru bo tudi Armandas Kučys, za katerega bi bilo potrebno odšteti enak znesek, a najverjetneje še ne bo stopil na igrišče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Celjani so na štirih tekmah konferenčne lige zbrali devet točk, kar jih ob treh zmagah in enem porazu uvršča na visoko tretje mesto na lestvici. Toda temu Riera ne pripisuje prevelikega pomena. "Ne pripravljamo se z mislijo, da smo si že karkoli zagotovili. Ko začneš tako razmišljati, boš prej ali slej začel tudi izgubljati. Vsaka tekma se začne z 0:0, pri čemer našega načina igre ne spreminjamo ne glede na to, ali povedemo z 1:0, ali izgubljamo z istim rezultatom," je o zagotovljeni evropski pomladi za STA povedal trener grofov.

Victor Sanchez je trener Rijeke.
Victor Sanchez je trener Rijeke. FOTO: NK Rijeka

Slovenci bodo v četrtek poleg že omenjenih Karničnika in Hrke nastopili še brez poškodovanega Marka Zabukovnika. Odsotna bosta tudi nekdanji prvi vratar Simon Sluga in Nino Vukasović.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet riera konferenčna liga celje rijeka
Naslednji članek

'To je ena bolj strogo dosojenih enajstmetrovk'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385