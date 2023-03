Riera: Nismo še doživeli dveh zaporednih porazov. To pove vse

Ljubljančani so prvič v tej sezoni strli celjski oreh. Zmaji so v tretjem poskusu le ugnali grofe in se utrdili na prvem mestu tabele. V drugem polčasu tekme v knežjem mestu je bilo precej vroče, a so se zmaji domov vrnili s tremi točkami. Zeleno-beli imajo po 20. zmagi še naprej 16 točk naskoka pred drugouvrščenimi Mariborčani. Do konca sezone je še devet krogov.

icon-expand Slavje nogometašev Olimpije in trenerja Alberta Riere FOTO: Luka Kotnik

Zmaji so v tretjem poskusu le premagali Celjane. Prvi medsebojni dvoboj so dobili grofi, drugi pa se je končal z remijem.

Zmagoviti gol je v 82. minuti po podaji Maria Kvesića dosegel rezervist Admir Bristrić.

Zmaji so v tretjem poskusu le premagali Celjane. Prvi medsebojni dvoboj so dobili grofi, drugi pa se je končal z remijem.

Zmagoviti gol je v 82. minuti po podaji Maria Kvesića dosegel rezervist Admir Bristrić. "Mislim, da je bila dobra tekma s strani obeh ekip. Na igrišču je bil danes pravi šov. Celje ni zaman na vrhu ligaške lestvice, so dobra ekipa. Danes so pokazali lepo predstavo. Mi moramo še delati na realizaciji zadetkov. V drugem polčasu smo imeli nekoliko več težav, a sem kljub temu zadovoljen z našo igro in domov odhajamo s tremi točkami. Pridejo takšne tekme, kjer odloča le zmaga in je to najpomembneje. To sem fantom med polčasom tudi povedal. Dobro smo igrali in nadzorovali igro," je bil v izjavi za uradno klubsko spletno stran izčrpen Albert Riera, ki je videl odlično predstavo prvega čuvaja ljubljanske mreže Matevža Vidovška.

icon-expand Olimpija hiti proti naslovu slovenskega prvaka. FOTO: Luka Kotnik

"Vesel sem, ko vidim Matevža Vidovška, ki napreduje in se uči, saj je to znanje za njegovo prihodnost. Ima dve pomembni nalogi. Ko nimamo žoge, je vratar, ko jo imamo, je igralec. Tudi vloga igralca je nadvse pomembna. Vesel sem, da smo do sedaj po porazu vedno zmagali. Nismo še imeli dveh porazov zaporedoma. Tudi to je karakter, ki ga kaže naša ekipa," je še dodal Španec na klopi zmajev.

"Olimpija je ves čas enaka. Imeli smo nekoliko slabše tekme, a smo danes na igrišču pokazali, kako Olimpija igra in tudi mora igrati. To, kar sem danes pokazal, je moje delo, zato sem tu. Vse tekme so enako pomembne, osredotočamo se nase in se enako pripravljamo na vse tekmece. Ni časa za počitek in sproščanje, saj želimo nabirati točke in zmage in se pripraviti na to, kar pride po prvenstvu," je po zmagi nad Celjem povedal dobro razpoloženi ljubljanski vratar Vidovšek.