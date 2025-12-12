Riera odgovoril Mijatoviću: Bi se lotil tega, če ne bi bil pripravljen?

V zadnjih dneh se je trenerja Celja Alberta Riero močno povezovalo s selektorskim stolčkom, toda predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je odpravil dvome. Poudaril je, da je vodenje slovenske reprezentance izjemno resno in odgovorno delo ter ne more biti nekaj, kar bi kdorkoli opravljal poleg svojega dela drugje. Španec mu je odgovoril po porazu na Rujevici, kjer je Rijeka s 3:0 premagala Celje.

Albert Riera FOTO: Profimedia icon-expand

Španec Albert Riera, ki je s Celjem ustvaril zmagovalni stroj in povsem preoblikoval podobo kluba, je po pokalnem izpadu v Stožicah prvič nedvoumno priznal, da je pripravljen razmišljati o prevzemu izbrane vrste. Riera je poudaril, da si brez soglasja kluba ne bi mogel privoščiti niti razmisleka o vlogi selektorja. A to soglasje, kot pravi, ima. "Če imam pogodbo s Celjem, je klub tisti, ki ima moj ključ. Klub mora dati soglasje. In klub ga je dal, ker razmišlja enako kot jaz – da želimo pomagati slovenskemu nogometu."

Albert Riera FOTO: Damjan Žibert icon-expand

O teh namigovanjih je Riera spregovoril tudi na tradicionalni prireditvi Športnik leta v Cankarjevem domu, kjer so bili nogometaši Celja izbrani za najboljšo slovensko ekipo. "Veste, kako srečen sem v Sloveniji. Ta država mi je odprla vrata v trenersko kariero. Če država verjame, da sem tisti, ki lahko pomaga tej generaciji igralcev, potem bi z veseljem pomagal," je dejal španski strokovnjak.

Zdelo se je, da Slovenija še nikoli ni bila bližje temu, da njeno krmilo prevzame eden najuspešnejših in najbolj karizmatičnih trenerjev zadnjih let v domačem nogometu. Občutek je bil, da bi bila nogometna javnost navdušena nad to potezo, toda predsednik NZS Radenko Mijatović je hitro umiril strasti.

Predsednik NZS Radenko Mijatović FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V pogovoru za časnik Ekipa je poudaril, da je vodenje slovenske reprezentance izjemno resno in odgovorno delo ter ne more biti nekaj, kar bi kdorkoli opravljal poleg svojega dela drugje. "Riera je pravkar podaljšal pogodbo z Nogometnim klubom Celje za daljše obdobje in zdi se mi čudno, da želi poleg vodenja tega kluba hkrati voditi tudi slovensko reprezentanco. Kot neko dodatno dejavnost 'za zraven'," je bil neposreden Mijatović.

