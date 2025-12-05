Riera odprt za možnost, da ob Celju vodi tudi slovensko reprezentanco

Poraz Celja proti Olimpiji v pokalnem tekmovanju je bil zadnja stvar, o kateri se je po tekmi govorilo v Stožicah. V ospredje je stopil Albert Riera s svojo najjasnejšo izjavo doslej glede morebitnega prevzema slovenske reprezentance. Izjava, ki je takoj sprožila val ugibanj: je prav Riera prihodnji selektor Slovenije?

Albert Riera FOTO: Profimedia icon-expand

Španec Albert Riera, ki je s Celjem ustvaril zmagovalni stroj in povsem preoblikoval podobo kluba, je prvič tako nedvoumno priznal, da je pripravljen razmišljati o prevzemu izbrane vrste. "V tej situaciji nisem mogel govoriti, ker sem spoštoval kolega (Matjaža Keka), ki je bil prej selektor. Takrat nisem mogel govoriti o tem, zdaj pa se je situacija spremenila, ker je položaj odprt," je dejal po tekmi v Stožicah.

Celje dalo zeleno luč

Riera je poudaril, da si brez soglasja kluba ne bi mogel privoščiti niti razmisleka o vlogi selektorja. A to soglasje, kot pravi, ima. "Če imam pogodbo s Celjem, je klub tisti, ki ima moj ključ. Klub mora dati soglasje. In klub ga je dal, ker razmišlja enako kot jaz – da želimo pomagati slovenskemu nogometu." "Če ne zaupaš, ne boš dovolil, da gre tvoja punca s prijateljem," je Španec s primerjavo želel poudariti, da ima podporo Celja in da je to ključni korak, da sploh razmišlja o naslednjem poglavju.

Celjski trener verjame, da morajo imeti pri tem glavno besedo tisti, ki na igrišču predstavljajo Slovenijo - kapetan, izkušeni člani ekipe, nosilci igre. Po njegovem mnenju ne more odločati ena oseba, "nekdo iz pisarne", ampak mora biti proces izbire selektorja usklajen in skupinski. "Kot trener želim poudariti, da so najpomembnejši vedno igralci. Veliko je ljudi: predsednik, različni direktorji, različni odločevalci. Jaz pa mislim – morda zato, ker sem bil igralec in dobro začutim, kaj si igralci želijo –, da morajo poslušati igralce. Morajo poslušati, kaj potrebujejo."