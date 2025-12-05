Svetli način
Nogomet

Riera odprt za možnost, da ob Celju vodi tudi slovensko reprezentanco

Ljubljana, 05. 12. 2025 06.00

Simon Valant
Poraz Celja proti Olimpiji v pokalnem tekmovanju je bil zadnja stvar, o kateri se je po tekmi govorilo v Stožicah. V ospredje je stopil Albert Riera s svojo najjasnejšo izjavo doslej glede morebitnega prevzema slovenske reprezentance. Izjava, ki je takoj sprožila val ugibanj: je prav Riera prihodnji selektor Slovenije?

Albert Riera
Albert Riera FOTO: Profimedia

Španec Albert Riera, ki je s Celjem ustvaril zmagovalni stroj in povsem preoblikoval podobo kluba, je prvič tako nedvoumno priznal, da je pripravljen razmišljati o prevzemu izbrane vrste.

"V tej situaciji nisem mogel govoriti, ker sem spoštoval kolega (Matjaža Keka), ki je bil prej selektor. Takrat nisem mogel govoriti o tem, zdaj pa se je situacija spremenila, ker je položaj odprt," je dejal po tekmi v Stožicah.

Celje dalo zeleno luč

Riera je poudaril, da si brez soglasja kluba ne bi mogel privoščiti niti razmisleka o vlogi selektorja. A to soglasje, kot pravi, ima. "Če imam pogodbo s Celjem, je klub tisti, ki ima moj ključ. Klub mora dati soglasje. In klub ga je dal, ker razmišlja enako kot jaz – da želimo pomagati slovenskemu nogometu."

"Če ne zaupaš, ne boš dovolil, da gre tvoja punca s prijateljem," je Španec s primerjavo želel poudariti, da ima podporo Celja in da je to ključni korak, da sploh razmišlja o naslednjem poglavju.

Preberi še Olimpija v Stožicah izločila neprepričljive Celjane

Celjski trener verjame, da morajo imeti pri tem glavno besedo tisti, ki na igrišču predstavljajo Slovenijo - kapetan, izkušeni člani ekipe, nosilci igre. Po njegovem mnenju ne more odločati ena oseba, "nekdo iz pisarne", ampak mora biti proces izbire selektorja usklajen in skupinski.

"Kot trener želim poudariti, da so najpomembnejši vedno igralci. Veliko je ljudi: predsednik, različni direktorji, različni odločevalci. Jaz pa mislim – morda zato, ker sem bil igralec in dobro začutim, kaj si igralci želijo –, da morajo poslušati igralce. Morajo poslušati, kaj potrebujejo."

Preberi še Riera in NK Celje z roko v roki vsaj do konca junija 2028

Riera se zaveda, da odločitev ni v njegovih rokah, obenem pa priznava, da je pripravljen sesti za mizo in razkriti svojo vizijo slovenske reprezentance. "Če pride do situacije, ko bomo lahko govorili, bom povedal svoje misli, svoje mnenje in način, kako bi jaz delal."

Čeprav pri NZS še niso razkrili kart, pa Slovenija še nikoli ni bila bližje temu, da njeno krmilo prevzame eden najuspešnejših in najbolj karizmatičnih trenerjev zadnjih let v domačem nogometu. Občutek pa je, da bi bila nogometna javnost navdušena nad to potezo.

nogomet celje riera slovenija
