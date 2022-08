Riera ostal brez Vidovška, a zagotavlja: Ničesar ne bomo spreminjali

Zmaji so v soboto na Bonifiki v derbiju kroga ugnali Koper in svojo prednost na vrhu prve lige povečali na znatnih šest točk. Ob zmagi z 2:0 je veselje nekoliko skazila poškodba Matevža Vidovška . 22-letnik si je zlomil dlančnico.

Do konca prestopnega roka je še nekaj dni, tako da ne gre izključiti niti dejstva, da bi v Stožice v tem času prišel nov vratar. 40-letnik je bil glede tega precej skrivnosten: "Nogomet je to, kar se dogaja danes. Kaj se bo zgodilo naslednji teden, ne vem. Trenutno je Pintol naš prvi vratar, nanj računam, ker mu zaupam."

Koliko časa se bodo morali zmaji znajti brez Vidovška, ni povsem znano. Prve napovedi so, da 22-letnika ne bo približno dva meseca. "Ne vem, to ni odvisno od nas. Vsak nogometaš je, kar se tiče okrevanja, drugačen. Nekateri se lahko vrnejo prej, kot je predvideno, drugi potrebujejo več časa. Glavno je, da ostane pozitiven. Ničesar ne moremo spreminjati. Vsak dan je z nami, vse bo storil, da se bo čim prej vrnil," je na vprašanje, koliko časa ne bo mogel računati na Vidovška, odvrnil Riera.

Krefl se vrača

Riera je lahko zadovoljen, da drugih težav s poškodbami nima. Na voljo ima prav vse varovance, tudi Aljaža Krefla, ki je proti Gorici in Kopru manjkal zaradi poškodbe, a jo je v nekaj dneh uspel sanirati, tako da bo na voljo že za obračun z Radomljami.

Varovanci Nermina Bašića so solidno vstopili v novo sezono. Po zmagi v Ljudskem vrtu v prvem krogu so zbrali še šest točk, tako da so trenutno pri devetih, kolikor jih imajo tudi Domžale in Mura na tretjem oz. četrtem mestu. Riera je o Radomljanih govoril z izbranimi besedami. Poudaril je, da gre za taktično dovršeno ekipo, ki igralni sistem pogosto spreminja kar med tekmo.