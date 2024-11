Riera po derbiju: Zmagal je Bog, ne Olimpija

Nogometaši Olimpije so v Celju vknjižili minimalno zmago (0:1), za katero je poskrbel Raul Florucz. Ljubljančani so bili večji del dvoboja v podrejenem položaju, toda pragmatični pristop se jim je tokrat obrestoval. A nad tem ni bil navdušen Albert Riera, ki zmago zmajev pripisuje sreči, njihovo igro pa je označil za škodovanje slovenskemu nogometu.

Celjani so igrali, a veselili so se Ljubljančani Celjani so imeli na domačem igrišču občutno terensko pobudo, bili so nevarnejši nasprotnik, toda Olimpija je v 50. minuti izkoristila napako domače obrambe in preko Raula Florucza povedla.

Ljubljančani so izkoristili eno izmed redkih priložnosti, ki so jih imeli na voljo, medtem ko so jih celjski nogometaši zapravljali kot po tekočem traku. Najbolj aktiven je bil Aljoša Matko, ki je globoko v sodniškem dodatku zastreljal najstrožjo kazen. Statistika je bila povsem na strani Celjanov, a do srečne zmage so prišli zmaji, kar je po tekmi poudaril tudi Albert Riera.

Albert Riera, trener NK Celje FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Riera: 'Za srečno zmago se lahko zahvalijo Bogu' "Zmagal je Bog, ne Olimpija. Sreča. Slovenija, prosim odprite oči. Si želite takšne zmage? Prišli so z namenom, da odigrajo 0:0, nato pa so celo zmagali. Lahko se zahvalijo Bogu. Če bi bil z njimi, bi zdaj sedel v cerkvi in molil. Seveda, pomemben je rezultat, ampak moja ekipa nikoli ne bo zmagovala na takšen način. To je razlika med Olimpijo in Celjem. To je razlika trenerjev," je odločno dejal celjski trener. Ob tem pa dodal: "Tu smo, da pomagamo dvigniti nivo slovenskega nogometa. A z igro, kot jo je prikazala Olimpija, nikakor ne pomagamo."

Sanchez presenetil s pragmatizmom Trener Olimpije Victor Sanchez je nogometno javnost nekoliko presenetil z začetno postavo, v katero je uvrstil kar pet branilcev, ob tem pa tudi dva vezista, ki jima bolj ležijo obrambne zadolžitve kot napadalne. Prav tako nismo vajeni spremljati ljubljanske zasedbe v nizkem obrambnem bloku, kar je presenetilo tudi Španca na celjski klopi, ki je pričakoval odprto tekmo.

Victor Sanchez FOTO: NK Olimpija Ljubljana icon-expand

"Pričakoval sem povsem drugačno Olimpijo. To je bil dvoboj zadnjih dveh zmagovalcev slovenske lige. Mi smo v Stožicah poskušali zmagati, bilo je 2:2, tekma polna priložnosti. To je borba za prvaka. Pričakoval sem odprto tekmo, ne pa tega. Kaj je bilo to? Bilo smo šokirani, kako enostavno je bilo igrati proti njim. Nismo pričakovali tako lahke tekme, zato nam je manjkalo lakote. Moralo bi biti 3:0 ob polčasu. Svetlin je bil povsem osamljen na levi strani. Taktično se ne bi mogli bolje pripraviti, toda nisem pričakoval tako slabe igre tekmeca. Zato sem šokiran nad rezultatom. Takšno tekmo bi v 10 primerih zmagali 10-krat," je pojasnil Riera. "V redu, zmagali so, igrali so pragmatično. Toda zame ima Maribor več potenciala kot Olimpija, po tej tekmi pa sem še bolj prepričan v to. Naslovi se osvajajo v maju in ne novembra," dodaja strateg Celja. Ljubljanski navijači skandirali Rieri Pristaši zeleno-belih so med tekmo, podobno kot na prvem srečanju v Ljubljani, skandirali Rieri, nekoč njihovemu ljubljencu. Toda skandiranje ni bilo takšno kot v časih, ko je Španec vodil ljubljanski klub. Šlo je za kletvico v španskem jeziku.

Trener Celja Albert Riera FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Navijači, ki so mi žvižgali, so žvigali trenerju, ki jim je prinesel lovoriki. Preden sem prišel so bili tri sezone zapored tretji, jaz sem jim pomagal do naslova. To je zahvala? Kaj je bilo lani, ko me ni bilo?Tudi letos bo podobna zgodba. Težko bodo prišli do lovorik, če bodo tako igrali. Seveda so za uspehe ključni igralci, toda jaz sem pri tem pomagal, zato mislim, da si tega ne zaslužim. Opravljam svoje delo," je povedal Riera, ki je povedano gostujočim navijačem gestikuliral že med samo tekmo.