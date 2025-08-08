Riera po 'petardi' v Luganu: Celje je pošast, zelo lačna pošast

V Sloveniji jim (trenutno) ni para, v Evropi pa nadaljujejo od tam, kjer so zaključili svojo lansko mednarodno zgodbo, ko so v četrtfinalu Konferenčne lige dodobra namučili favorizirano Fiorentino. Triinštiridesetletni španski strokovnjak navdušuje s svojo nogometno filozofijo in predvsem z udejanjanjem le-te. "Poglejte, končni rezultat je vselej posledica tega, kar pokažete na igrišču. Enostavno, precej enostavno, kajne?" pravi Riera, ki je tako v le nekaj dneh s svojimi varovanci poskrbel, da so pri ljubljanski Olimpiji in Luganu bili primorani poiskati novega trenerja.

Tako je, ne nazadnje, sam Albert Riera po fantastični predstavi in novi zmagi s 5:0 poimenoval svoje moštvo in dodal: "Ta pošast je lačna novih zmag, zelo lačna." Zato ni čudno, da Celjani vsaj na začetku nove sezone delujejo nedotakljivi.

Celjski nogometaši so si po prvi tekmi 3. predkroga kvalifikacij za Konferenčno ligo že priigrali preboj v zadnji kvalifikacijski krog, kar je bil cilj kluba iz knežjega mesta. "Vedno pripravljamo ekipo za zmago. Mene sploh ne zanima, kako se je končala zadnja tekma, kajti popolnoma sem osredotočen na to, kaj nas čaka ob koncu tedna v domačem prvenstvu. Zame je najpomembnejša vsaka naslednja tekma, verjemite mi, da se bomo tudi za povratni obračun z Luganom pripravili, kot da se je prva tekma v Švici končala z 0:0," odločno poudarja Albert Riera.

Eden od novincev, ki navdušujejo na začetku sezone, je nedvomno Franko Kovačević. Že sam podatek, da je na sedmih tekmah dosegel osem zadetkov, govori dovolj o kakovosti hrvaškega napadalca. "Zato sem tudi prišel v Celje, da igramo napadalni nogomet pod vodstvom trenerja Riere. Vedel sem, kam prihajam, in v tem trenutku imam občutek, da lahko vsakemu nasprotniku zabijemo pet golov. Smo zelo samozavestni in v isti sapi z obema nogama trdno na tleh, kajti v športu se stvari zelo hitro spreminjajo," trezno razmišlja Kovačević.