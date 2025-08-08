Svetli način
Nogomet

Riera po 'petardi' v Luganu: Celje je pošast, zelo lačna pošast

Lugano, 08. 08. 2025 12.32 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Če so po visoki zmagi v ligaškem derbiju proti ljubljanski Olimpiji (5:0) mnogi (po)mislili, da je bila ta posledica predvsem katastrofalne podobe zeleno-belih, pa je nova "petarda" v mreži naslednjega nasprotnika - sicer starega celjskega znanca Lugana - potrdila, da je španski trenerski čarodej Albert Riera iz prevetrenega moštva ustvaril pravo pošast.

Tako je, ne nazadnje, sam Albert Riera po fantastični predstavi in novi zmagi s 5:0 poimenoval svoje moštvo in dodal: "Ta pošast je lačna novih zmag, zelo lačna." Zato ni čudno, da Celjani vsaj na začetku nove sezone delujejo nedotakljivi.

V Sloveniji jim (trenutno) ni para, v Evropi pa nadaljujejo od tam, kjer so zaključili svojo lansko mednarodno zgodbo, ko so v četrtfinalu Konferenčne lige dodobra namučili favorizirano Fiorentino. Triinštiridesetletni španski strokovnjak navdušuje s svojo nogometno filozofijo in predvsem z udejanjanjem le-te."Poglejte, končni rezultat je vselej posledica tega, kar pokažete na igrišču. Enostavno, precej enostavno, kajne?" pravi Riera, ki je tako v le nekaj dneh s svojimi varovanci poskrbel, da so pri ljubljanski Olimpiji in Luganu bili primorani poiskati novega trenerja.

Franko Kovačević je na začetku letošnje sezone v izjemni strelski formi.
Franko Kovačević je na začetku letošnje sezone v izjemni strelski formi. FOTO: Aljoša Kravanja

Celjski nogometaši so si po prvi tekmi 3. predkroga kvalifikacij za Konferenčno ligo že priigrali preboj v zadnji kvalifikacijski krog, kar je bil cilj kluba iz knežjega mesta. "Vedno pripravljamo ekipo za zmago. Mene sploh ne zanima, kako se je končala zadnja tekma, kajti popolnoma sem osredotočen na to, kaj nas čaka ob koncu tedna v domačem prvenstvu. Zame je najpomembnejša vsaka naslednja tekma, verjemite mi, da se bomo tudi za povratni obračun z Luganom pripravili, kot da se je prva tekma v Švici končala z 0:0," odločno poudarja Albert Riera.

Eden od novincev, ki navdušujejo na začetku sezone, je nedvomno Franko Kovačević. Že sam podatek, da je na sedmih tekmah dosegel osem zadetkov, govori dovolj o kakovosti hrvaškega napadalca. "Zato sem tudi prišel v Celje, da igramo napadalni nogomet pod vodstvom trenerja Riere. Vedel sem, kam prihajam, in v tem trenutku imam občutek, da lahko vsakemu nasprotniku zabijemo pet golov. Smo zelo samozavestni in v isti sapi z obema nogama trdno na tleh, kajti v športu se stvari zelo hitro spreminjajo," trezno razmišlja Kovačević.

nogomet konferenčna liga celje franko kovačević albert riera lugano
BELAN
08. 08. 2025 16.35
-3
Ta tip ima šest razredov osnovne šole,pa en odmor srednje....
ODGOVORI
0 3
dule100
08. 08. 2025 15.23
-3
To je vedno tako! Potem pride pa Mura, pa poraz! Predvsem preveč govorjenja!
ODGOVORI
2 5
kala 09
08. 08. 2025 15.07
+4
Igrajo daleč najboljši nogomet na prostorih bivše Jugoslavije.
ODGOVORI
8 4
gullit
08. 08. 2025 16.07
+3
Sigurno, tam sta samo še Crvena Zvezda ter Dinamo boljša, ostalo je bolj bogo, Partizan izgubil doma s Hiberniansom, Hajduk komaj albance premagal, v Rijeki še zmeraj odmeva Olimpijina petarda,...ter izgubila doma s Shamrockom,...bogo bogo
ODGOVORI
4 1
mackon08
08. 08. 2025 15.06
-1
Ja no Lugano je trenutno še slabša ekipa od Olimpije, ne se bahat prehitro.
ODGOVORI
4 5
Blue Dream
08. 08. 2025 13.45
+8
po dveh petardah zaoporedoma in 0 prejetih golih 🔥🔥🔥
ODGOVORI
8 0
zmerni pesimist
08. 08. 2025 13.41
+0
To bomo šele videli ne hvali dneva pred večerom
ODGOVORI
2 2
gullit
08. 08. 2025 13.30
+10
Kapo dol Celju, predsedniku Kolotilu, trenerju Rieri za uspešne rezultate, za igro ki ima glavo in rep, ter da nudijo tudi zelo veliko priložnosti domačim igralcem. Olimpija ter Maribor se lahko samo kaj naučita od Celja, kako se da sestaviti super ekipo. Čestitke klubu, imate enega navijača več.
ODGOVORI
11 1
