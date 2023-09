Riera: Če že moramo oddati nekomu tri točke, potem jih najraje dam Aluminiju

Nepričakovanega poraza vodilne ekipe proti zadnjeuvrščenemu moštvu na lestvici se je dotaknil trener Albert Riera. "To je bil slab dan. Vsi smo ga imeli, vključno z mano. Jaz sem tisti, ki organizira stvari in ustvari načrt za tekmo. To je moja odgovornost. A kar je, to je, ničesar ne moremo spremeniti. Prav tako se ne bom preveč spuščal v podrobnosti današnje tekme, saj imamo že čez tri dni novo. Vedno je treba gledati naprej, ne nazaj. Tisto se je že zgodilo, sedaj nas čakajo novi izzivi. Če že moramo oddati nekomu tri točke, potem jih najraje dam Aluminiju v primerjavi z ostalimi, saj jih bodo potrebovali," je za uradno spletno stran celjskega kluba po prvem porazu v sezoni dejal Riera.

"Rotirali smo, to je bila povsem moja odločitev. In razlog za to je bil preprost. Imamo tri tekme v enem tednu in najboljša priložnost za igralce, ki ne igrajo veliko, je zagotovo tekma proti zadnjemu na lestvici. Z vsem spoštovanjem do Aluminija, ki je bil danes dober nasprotnik, a to je bila lepa priložnost za rotacijo. Vendar to ni opravičilo ali razlog za poraz. Vsak ima svoje dolžnosti v ekipi, ki jih mora izpolnjevati. Vsak igralec je zame pomemben in vsi so sposobni igrati. Nikogar ne bom kaznoval, to ni v moji navadi. Od vseh igralcev želim, da pri sebi razmislijo, kaj je bilo narobe in da se jutri na trening vrnejo z nasmeškom na obrazu ter motivacijo za delo. Le tako se bomo lahko čez tri dni vrnili na zmagovalno pot," je za uradno celjsko spletno stran še povedal Španec.