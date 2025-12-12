Riera po porazu na Rujevici: Nisem imel občutka, da smo bili slabši

Nogometaši Celja so v 5. krogu Konferenčne lige doživeli drugi evropski poraz v sezoni. Po Sigmi iz Olomouca je grofe premagala še Rijeka, ki je pred domačimi navijači slavila s 3:0. Kljub visokemu porazu pa trener Celja Albert Riera po tekmi ni delil vtisa, da bi bila njegova ekipa podrejena tekmecu.

Statistika Rijeka - Celje FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Prvih 60 minut smo delovali dobro, bili smo takšni, kot želimo biti. Ni bilo videti, da ima Rijeka trikrat vrednejše moštvo od našega," je uvodoma povedal španski strateg Albert Riera. Prelomnico je po njegovem mnenju prinesel prvi zadetek domačih po kotu, nato pa še drugi gol – prav tako iz prekinitve. "Zadeli so iz dveh prekinitev, podarili smo jim dva gola. Ni bila težava v postavitvi, odnos pri prekinitvah ni bil dovolj dober. Na treningih bomo delali na tem." Riera je izpostavil tudi utrujenost ekipe, a pri tem poudaril, da to ne sme biti izgovor: "Nisem jezen na igralce, dali so vse od sebe. Za nami je veliko tekem, nismo več sveži, a o tem ne želim govoriti. Nismo imeli občutka, da smo slabši nasprotnik. Dva hitro prejeta zadetka sta nas presekala."

Precej polemik je sprožila sporna izključitev Artemijusa Tutyškinasa po prekršku nad Antejem Oročem. Italijanski sodnik Andrea Colombo je litovskemu reprezentantu pokazal neposredni rdeči karton, kar je dodatno oslabilo goste. "Slaba odločitev. Bilo je daleč od gola in ni bilo potrebe po takšnem prekršku, ker tekmec ni bil sam pred golom ali v nevarni coni. Sodniki so videli rdeč karton. Lahko bi bil rumeni, ampak do tega je prišlo iz frustracije," je ocenil Riera.

'Če bi nam kdo to ponudil pred začetkom ...'

Celjani so po petih tekmah pri devetih točkah, kar pomeni, da bodo v zadnjem krogu na domačem terenu nujno potrebovali zmago proti Shelbournu za morebiten preboj med najboljših osem ekip in posledično neposredno uvrstitev v osmino finala. "Če bi nam nekdo pred začetkom Konferenčne lige rekel, da bomo imeli po petih tekmah devet točk in možnost, da z zmago pridemo med najboljših osem, bi podpisali. Zasluženo smo tam, kjer smo. Pripravili se bomo na zmago. Če bo to dovolj za top osem – super. Če ne, bomo igrali dodatni tekmi tako kot lani," je dejal Riera.

Artemijus Tutyškinas je bil izključen v 75. minuti, ko je Rijeka vodila z 2:0. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Španec je pohvalil tudi povratnika v ekipo, Juanja Nieta in Franka Kovačevića, ki sta imela v zadnjem obdobju nekaj težav s poškodbami: "Juanjo nam je veliko pomagal, res se razdaja za ekipo. Tudi Kovačević je borec. Tudi če ni zadel, vedno pomaga ekipi." Pri tem ni mogel mimo dejstva, da Celje v zadnjem času omejujejo poškodbe: "Poškodbe so sestavni del nogometa. To se dogaja vsem. Tudi Kylian Mbappe je zaradi poškodbe sedel na klopi proti Manchester Cityju. Če igraš manj tekem, je manj možnosti za poškodbe, ampak tako je."

Odgovor na besede Radenka Mijatovića: O tem mislim zelo resno

V zadnjih dneh se je Riero močno povezovalo s selektorskim stolčkom, toda predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je pred tekmo z Rijeko odpravil dvome. Poudaril je, da je vodenje slovenske reprezentance izjemno resno in odgovorno delo ter ne more biti nekaj, kar bi kdorkoli opravljal poleg svojega dela drugje. "Mislite, da bi se lotil nečesa, če ne bi bil pripravljen? Bi govoril o tem, če bi mislil, da ne zmorem? O tem mislim zelo resno. Če se nečesa lotim, sem povsem osredotočen na to. Boljši trenutek kot zdaj ni mogoč, a nisem jaz tisti, ki odloča. Razumem situacijo. Več kot zadovoljen sem v svojem klubu," pa se je odzval Španec.

Albert Riera in Victor Sanchez sta se pomerila šestič. Španec, ki vodi Rijeko, pred tem pa je sedel na klopi Olimpije, je slavil že tretjič. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Pohvale za Kovačevića in Nieta

Franko Kovačević je imel v prvem polčasu lepo priložnost za vodstvo Celja, a je ni izkoristil. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

