Svetli način
Nogomet

Riera po velikem uspehu: Smo veliko bolj zreli kot lani, želim si Fiorentino

Celje, 29. 08. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.V.
Komentarji
4

Za nogometaši Celja je nova neprespana noč. Kako ne bi bila, ko pa so varovanci izvrstnega španskega stratega Alberta Riere znova dokazali, da še kako spadajo na mednarodno sceno. Še drugič v tednu dni so namreč nadigrali češkega predstavnika Banika iz Ostrave in se s skupnim izidom 3:0 (raz)veselili vnovične uvrstitve v skupinski del Konferenčne lige.

Celjani so že po uvodnih dobrih 20 minutah na povratni tekmi v Ostravi vodili z 2:0 in s tem potegnili črto pod dvoboj s češkim Banikom, ki je imel že na prvi tekmi pred tednom dni obilico sreče, da je ni odnesel (precej) huje kot le z 1:0.

"Čestitke igralcem za nov uspeh v Evropi. Igralci so opravili odlično delo, sledijo usmeritvam strokovnega vodstva in verjamejo v naše skupno delo. Ko ne gre vse po načrtih, vselej prevzamem odgovornost nase. Čestitam tudi našim nasprotnikom, še posebej njihovim navijačem, ki so pripravili izjemno navijaško kuliso. Podpirali so jih, četudi so zaostajali z 0:2. Bolj sem se bal njihovih navijačev kot vseh drugih," je bil po tekmi slikovit presrečni trener prepričljivo vodilnega moštva v slovenskem državnem prvenstvu Albert Riera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Triinštiridesetletni Majorčan si glede današnjega žreba kroglic, ki bo podal imena nasprotnikov, s katerimi se bodo grofje pomerili v ligaškem delu Konferenčne lige, ne beli glave. Želi si le ...

"... Fiorentino. Zdaj smo bolj zreli, kot smo bili meseca marca. Vsi nogometaši vedo, kaj morajo početi na zelenici. Čutim tudi, da imam zelo dober odnos z upravo kluba, s katero diham(o) kot eno. Vedel sem, da bomo v moji drugi sezoni še boljši. Vsi smo potrebovali čas, da se kockice zložijo po želenih notah. A pozor, preteklost ne šteje. V nedeljo se moramo spet dokazati, saj nas čaka nova preizkušnja v domačem prvenstvu. Čakajo nas Domžale," je še dodal Riera.

nogomet nk celje odzivi konferenčna liga albert riera
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
levnuh, ne svecko
29. 08. 2025 11.15
+2
Predsednik NZS, vam je kaj nerodno? Ni?! Zadnji čas, da predsedovanje prevzame človek, ki mu bo glavno vodilo napredek slovenskega nogometa na vseh nivojih, razvoj domačih, slovenskih igralcev in klubov . Sramota je teren v Stožicah!! Prenovljen, po odigranih 14 tekmah pa ponovno njiva. Pri repr. U21 pa dajte za selektorja strokovnjaka, osebo, ki je igrala nogomet vsaj 20 let na veliki sceni. Dober selektor se vam ponuja na dlani: g.Sanchez!! Še to. Švedi nas bodo natumbali v Stožicah! ZDA ne bomo videli, kot udeleženci , ampak samo kot gledalci na TV.
ODGOVORI
3 1
jank
29. 08. 2025 11.15
+6
Celje je edini naš klub, ki zares igra nogomet. So izjemno kombinatorni in tehnično močni kot posamezniki in kot ekipa.
ODGOVORI
6 0
borjac
29. 08. 2025 10.36
+7
Čestitke Celju in strokovnemu štabu ter trenerju Rieri , kot je Riera že napovedal , so se Celjani v zadnjih 15 minutah PREUTRUJENI borili za preživetje , in USPELI , BRAVOOOO , preutrujenost pa je zasluga NZS in predsednika Nogometne zveze SLOVAŠKE Mijatoviča , hvala predsednik.
ODGOVORI
7 0
ISSN 1581-3711
