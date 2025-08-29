Riera po velikem uspehu: Smo veliko bolj zreli kot lani, želim si Fiorentino

Celjani so že po uvodnih dobrih 20 minutah na povratni tekmi v Ostravi vodili z 2:0 in s tem potegnili črto pod dvoboj s češkim Banikom, ki je imel že na prvi tekmi pred tednom dni obilico sreče, da je ni odnesel (precej) huje kot le z 1:0.
"Čestitke igralcem za nov uspeh v Evropi. Igralci so opravili odlično delo, sledijo usmeritvam strokovnega vodstva in verjamejo v naše skupno delo. Ko ne gre vse po načrtih, vselej prevzamem odgovornost nase. Čestitam tudi našim nasprotnikom, še posebej njihovim navijačem, ki so pripravili izjemno navijaško kuliso. Podpirali so jih, četudi so zaostajali z 0:2. Bolj sem se bal njihovih navijačev kot vseh drugih," je bil po tekmi slikovit presrečni trener prepričljivo vodilnega moštva v slovenskem državnem prvenstvu Albert Riera.
Triinštiridesetletni Majorčan si glede današnjega žreba kroglic, ki bo podal imena nasprotnikov, s katerimi se bodo grofje pomerili v ligaškem delu Konferenčne lige, ne beli glave. Želi si le ...
"... Fiorentino. Zdaj smo bolj zreli, kot smo bili meseca marca. Vsi nogometaši vedo, kaj morajo početi na zelenici. Čutim tudi, da imam zelo dober odnos z upravo kluba, s katero diham(o) kot eno. Vedel sem, da bomo v moji drugi sezoni še boljši. Vsi smo potrebovali čas, da se kockice zložijo po želenih notah. A pozor, preteklost ne šteje. V nedeljo se moramo spet dokazati, saj nas čaka nova preizkušnja v domačem prvenstvu. Čakajo nas Domžale," je še dodal Riera.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.