Riera po zmagi nad Olimpijo: Uničili smo jih, odčitali smo jim lekcijo

Nogometaši Celja so v polfinalu pokalnega tekmovanja z 2:1 ugnali ljubljansko Olimpijo. Celjski trener Albert Riera je v četrtem poskusu prvič premagal Victorja Sancheza na klopi zmajev. A ta zmaga je zanj še toliko slajša, saj je njegova ekipa v boju za finalno vstopnico ter morebitno lovoriko in uvrstitev v kvalifikacije za Ligo Evropa povsem nadigrala tekmeca.

Celjani so tekmo na domačem stadionu odprli odločneje in agresivneje kot pragmatična Olimpija. Za to so bili nagrajeni, ko je za vodstvo poskrbel Aljoša Matko. A sledila je bolj napadalna predstava Ljubljančanov, ki so na račun tega ekspresno izenačili.

Zmaji so se nato znova povlekli nazaj, prepustili pobudo Celjanom in čakali na njihovo napako. Toda grofje si nove napake, za katero bi bili kaznovani, niso privoščili, na drugi strani igrišča pa je prerojeni Matko še drugič zatresel mrežo Olimpije.

Riera uživa v napadalni in dominantni igri

"V igri uživamo, igralci uživajo, precej časa imamo žogo v nogah. Ne čakamo, ustvarjamo si priložnosti in nasprotnika silimo v tek. Na ta način lahko okušaš nogomet. Ko so nas premagali v Celju, ko nas je bog premagal in so zadeli po naši napaki, so dosegli rezultat, a ob tem niso uživali. To ni za nas, nam to ni všeč. Želim zmagovati tako, da uničim nasprotnika. Koliko strelov je imela Olimpija v drugem polčasu? V vseh pogledih smo v primerjavi z njimi kot dan in noč, to smo jim tudi dokazali. Uničili smo jih v vseh pogledih," je bil po tekmi s predstavo svojih varovancev vidno zadovoljen celjski trener Albert Riera.

Albert Riera in Victor Sanchez, španska trenerja, ki sta močno dvignila nivo slovenskega nogometa. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

To je bil četrti dvoboj španskih trenerjev, ki vodita trenutno najboljši ekipi v državi. Zgodovina je bila na strani Victorja Sancheza, ki je pred tem Riero dvakrat premagal. Kaj je bilo tokrat drugače? "Mislim, da nam je primanjkovalo agresije na prejšnjih tekmah. Nismo dobivali kartonov, bili smo mlačni. V igri z žogo v nogah smo jih uničili, ampak morali smo dvigniti nivo tudi v ostalih fazah nogometa. In tokrat nam je uspelo. To sem si želel in ponosen sem na svoje fante. Pripravljeni so na višji nivo. To je prava ekipa, zato smo tudi lahko tekmovali v Evropi z velikani," odgovarja Majorčan na klopi Celja.

Evropske izkušnje prihajajo do izraza na domačih tleh

Celjski nogometaši so v letošnji sezoni odigrali kar 20 evropskih tekem, kar jim je prineslo nekaj dodatnih (pre)potrebnih izkušenj. "Igranje proti velikim ekipam pred polnimi tribunami nam je vlilo potrebno mirnost. To so pomembne izkušnje. Pred tekmo nisem zaznal nobene nervoze, igralci so bili mirni, vedeli so, kaj morajo storiti. Kot igralec sem bil nervozen, ko sem imel dvome, ko nisem vedel, kaj so moje naloge in nisem verjel v trenerjev načrt. Moji igralci so popolnoma razumeli svoje zadolžitve z in brez žoge," je poudaril Riera.

Žan Karničnik FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Poudariti pa velja tudi dejstvo, da je pri Celju tekmo začelo kar sedem Slovencev, na drugi strani pa pri Ljubljančanih zgolj eden. "Slovenci so izjemni in zelo prijazni ljudje. Žanu Karničniku in Marku Zabukovniku neprestano govorim, da si za svojo hčer želim takšnega moža. To sta izjemni osebnosti. A tu nisem, da ustvarjam dobre ljudi, ampak izjemne igralce, ki morajo biti pametni, dobri v igri brez žoge in agresivni na dober način," je Karničnika in Zabukovnika, ki sodita med ključne igralce Celja, izpostavil njun trener.

Preporod Matka

Po poškodbi Armandasa Kučysa, ki je bil najboljši strelec grofov, je svojo strelsko formo močno dvignil Matko. Na zadnjih šestih tekmah na vseh tekmovanjih je dosegel sedem zadetkov.

Juanjo Nieto in Aljoša Matko FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Opravlja svoje delo. Stalno sem mu govoril, bodi to, kar si. V strelsko krizo pridejo tudi zvezdniki največjih klubov, to ni nič nenavadnega. Matko ni dosegal zadetkov, a je igralec, ki je v preteklih dveh sezonah strelsko blestel. Kljub temu je še naprej trdo delal, poskušal, jaz pa sem ga pri tem podpiral. Za to je bil zdaj nagrajen," je povedal Riera.

Sanchez čestital Celju za zasluženo zmago, a ...

"Najprej čestitke Celju, mislim, da so zasluženo zmagali. Naši igralci so se borili in dobro tekmovali v zahtevni tekmi," je sprva dejal trener Olimpije Sanchez, nato pa izpostavil sodniški kriterij, poškodbe, ožji kader in slabše finančne pogoje s Celjani. "Od prve minute se nam je zdelo, da sodniški kriterij ni bil enakovreden. To jim je omogočalo, da so bili zelo agresivni in provokativni. Naše igralce so skušali dekoncentrirati. Ampak razumem, zahtevna, vroča tekma, na kateri potrebuješ sodnika z avtoriteto. Kot sem dejal, Celje je zasluženo zmagalo in ne želim tega imeti za izgovor," je povedal španski strateg.

Victor Sanchez FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ob tem je dodal: "Težave imamo s poškodbami, naš kader ni tako širok. Svoje nadrejene sem na to opozarjal že decembra, a niso pripeljali igralcev. Tekmujemo proti ekipam, ki imajo na voljo več denarja in več igralcev. Mi smo pripeljali sedem igralcev, Celje pa 20, 13 poleti in sedem pozimi. Mi smo pripeljali pet igralcev poleti in dva pozimi. Lani smo bili tretji, 15 točk za Celjani. Tekmujemo proti prvakom." Na drugi strani je bilo za Riero to zgolj umikanje pozornosti z nogometa in odlične predstave Celja. "To je izgovor, ki vodi stran od nogometa in dogajanja na igrišču. Tekme ne moreš dobiti brez strela na gol v drugem polčasu. Razlog za poraz se ne skriva v sodnikih. Popolnoma smo jih uničili. Z žogo in brez nje, ampak še posebej z njo. V vsem smo bili bolj zmožni. Umikanje pozornosti na sodnike je razlog, da ne želiš govoriti o nogometu. Jaz raje govorim o nogometu, odčitali smo jim lekcijo."