Riera po zmagoslavju na Bonifiki: Videli ste predstavo moje fantastične ekipe

"Videli ste predstavo moje fantastične ekipe. Na igrišču je potekal pravi šov. Fantje so pokazali, kako igrati in premagati nasprotnika. 0-1 je zame le rezultat. Način, kako so igrali, pa je neverjeten. Čestitati želim ekipi, ki se je danes izkazala. Po derbiju smo dobili veliko kritik, da ne streljamo na gol kljub veliki posesti. Danes lahko rečemo popolnoma drugače. To je ekipa, ki ima karakter. Kljub velikemu številu priložnosti, ki smo jih imeli danes, je rezultat nizek. A pokazali smo, da smo ekipa, ki jo je zelo težko premagati in ve, kako igrati," je po zmagi na Bonifiki v izjavi za uradno spletno stran svojo ekipo pohvalil ljubljanski strateg Albert Riera.