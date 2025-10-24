Svetli način
Nogomet

Riera ponovno obračunaval prek družbenih omrežij

Dublin, 24. 10. 2025 19.21 | Posodobljeno pred 1 uro

Luka Marinšek
2

Celje je v četrtek vpisalo izredno pomembno zmago v ligaškem delu Konferenčne lige na gostovanju proti Shamrock Rovers. V irski prestolnici so varovanci Alberta Riere nadigrali domače moštvo z 0:2. Španski strateg pa je igral svoj tretji polčas proti domačemu trenerju, Stephenu Bradleyju.

Shamrock Rovers - Celje
Shamrock Rovers - Celje FOTO: Profimedia

Albert Riera s svojimi varovanci v letošnji sezoni še ne pozna poraza. V četrtek so Celjani znova rezultatsko navdušili na gostovanju proti Shamrocku. Z zmago proti trenutno vodilni ekipi irske lige pa so se Grofje zavihteli na izjemno tretje mesto skupne lestvice Konferenčne lige. Varovanci Riere so na dobri poti, da se uvrstijo med najboljših osem ekip ligaškega dela Konferenčne lige, kar bi pomenilo avtomatsko uvrstitev v osmino finala.

Kljub temu pa je bil 43-letni Španec po tekmi vse prej kot dobre volje. Na novinarski konferenci po srečanju je verbalno obračunal z domačim trenerjem Stephenom Bradleyjem. Irec in Španec sta si v lase skočila že na lanski kvalifikacijski tekmi med Celjem in Shamrockom, ki jo je takrat dobila irska ekipa. 

Albert Riera
Albert Riera FOTO: 24ur.com

Riera si je po tekmi želel rokovati z Bradleyjem, a je ta to zavrnil. Nekdanji igralec Liverpoola mu na tiskovni konferenci ni ostal dolžan: "Še vedno se mi ni opravičil za situacijo, ki se je zgodila lani. To se mi zdi nesprejemljivo. Od mene bo dobil takšno spoštovanje, kot mi ga bo sam izkazal. Kot trener lahko rečem, naj se osredotoča na svojo ekipo. Njegove osebnosti ne bom komentiral, ker ga ne poznam in ga tudi ne želim spoznati. Če se ne motim, je že devet let na Irskem. Ima dobre rezultate, pa še kar ni dobil ponudbe iz tujine. Mislim, da to veliko pove."

Rierine besede so kmalu dobile kontekst, ki Španca prikaže v slabi luči. Bradleyjev sin se je zadnja tri leta boril z levkemijo, borbo, ki jo je letos na srečo tudi dobil. Povsem jasno je, da je imel Irec v zadnjih letih povsem drugačne prioritete, kot je odhod v tujino. "Če bi se Riera pozanimal o moji situaciji, zagotovo ne bi tako govoril. V zadnjih letih sem imel v glavi popolnoma drugačne stvari. Najlažje je biti nespoštljiv, ko zmagaš. To mi pove vse o njegovem karakterju," je strategu Celja odgovoril Bradley. 

Celje - Shamrock Rovers
Celje - Shamrock Rovers FOTO: Profimedia

Riere Irčeve besede niso kaj prida zanimale. Na svojem Instagram profilu je zapisal: ""Kar seješ, to žanješ. Najpomembnejši so mi moji igralci in njihovo počutje. Nikomur ne bom dovolil, da prek nas pridobiva na prepoznavnosti. Zame je to vse že zgodovina." 

Albert Riera celje konferenčna liga
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
modelx
24. 10. 2025 20.51
ljubljanske riti, vam gre v nos, da so na oni strani trojan uspešnejši in je potrebno po njih pljuvati?
ODGOVORI
0 0
dinozaver79
24. 10. 2025 19.42
+1
izgubili so proti larnaki
ODGOVORI
1 0
