Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Riera popeljal Frankfurt do zmage in preboja na lestvici

Frankfurt, 01. 03. 2026 19.49 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
S.V. STA
Albert Riera

Nogometaši Eintrachta iz Frankfurta so pod vodstvom Alberta Riere v tekmi 24. kroga nemškega prvenstva premagali Freiburg z 2:0 in na lestvici skočili na sedmo mesto. V prvi nedeljski tekmi je Stuttgart s 4:0 premagal Wolfsburg.

Frankfurt je pod vodstvom nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere dosegel novo zmago. Po tesnem porazu v prejšnjem krogu proti Bayernu je tokrat v zadnje pol ure strl odpor tekmecev, zadela sta Fares Chaibi in Jean Matteo Bahoya. Freiburg je v končnici prvega dela zadel le okvir gola. Eintracht ima zdaj 34 točk in je sedmi, prehitel je današnjega tekmeca Freiburg, ki je ostal pri 33 točkah.

Že pred tem je svoje delo rutinsko opravil Stuttgart; s 4:0 je odpravil Wolfsburg, ki je padel na predzadnje mesto lige, za zmago je dva gola prispeval Jamie Leveling, po enega sta dodala še Nicolas Nartey in Deniz Undav.

Preberi še Kane z dvema goloma zrežiral preobrat za zmago v Dortmundu

Stuttgart je z zmago po točkah (46) ujel Hoffenheim, ki je v soboto nepričakovano na svojem terenu izgubil proti St. Pauliju z 0:1. Osrednja tekma kroga je bila sicer že v soboto, ko je Bayern dobil derbi v Dortmundu s 3:2 in najbližjim zasledovalcem na lestvici pobegnil že na 11 točk razlike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, nemško prvenstvo, 24. krog:

Eintracht Frankfurt - Freiburg 2:0 (0:0)

Stuttgart - Wolfsburg 4:0 (3:0)

Augsburg - Köln 2:0 (0:0)

Bayer Leverkusen - Mainz 1:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 1:0 (0:0)

Hoffenheim - St. Pauli 0:1 (0:1)

Werder Bremen - Heidenheim 2:0 (0:0)

Borussia Dortmund - Bayern München 2:3 (1:0)

nogomet bundesliga eintracht riera

Majevski še drugič praznih rok iz Stožic, Muraši nemočni v Kopru

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medwd
01. 03. 2026 20.11
Bravo!! Se že komu kolca na SZS, da ga niste vzeli za selektorja. Aja, kako že pravi pesem od Vladota? Jager jagru stolček obdrži.
Odgovori
+5
5 0
dark Cat
01. 03. 2026 20.06
Bifsi so pa po pu sili
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Kaj dojenček zaznava v maternici
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
zadovoljna
Portal
V lepi beli obleki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Videti sta kot sestri
Videti sta kot sestri
vizita
Portal
Nevarna kombinacija: zdravila, ki jih nikoli ne smete jemati skupaj z alkoholom
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
cekin
Portal
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
moskisvet
Portal
Znanstveniki razkrili, da je bilo zgodnje Vesolje po Velikem poku kot 'vrela kozmična juha'
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
dominvrt
Portal
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
voyo
Portal
Stonewall
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543