Riera popeljal Frankfurt do zmage in preboja na lestvici

Frankfurt je pod vodstvom nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere dosegel novo zmago. Po tesnem porazu v prejšnjem krogu proti Bayernu je tokrat v zadnje pol ure strl odpor tekmecev, zadela sta Fares Chaibi in Jean Matteo Bahoya. Freiburg je v končnici prvega dela zadel le okvir gola. Eintracht ima zdaj 34 točk in je sedmi, prehitel je današnjega tekmeca Freiburg, ki je ostal pri 33 točkah.

Že pred tem je svoje delo rutinsko opravil Stuttgart; s 4:0 je odpravil Wolfsburg, ki je padel na predzadnje mesto lige, za zmago je dva gola prispeval Jamie Leveling, po enega sta dodala še Nicolas Nartey in Deniz Undav.