Riera pred finalom: Ne bo enostavno, ni popravnega izpita

Stožice bodo v sredo gostile finalni dan slovenskega pokala. Vrhunec tega bo moški finalni obračun med Koprom in Celjem, ki se bo začel ob 20. uri, štiri ure pred tem pa se bosta v ženskem finalu pomerili Mura Nona in Ljubljana.

OGLAS

Koper - Celje FOTO: NK Celje icon-expand

V moškem finalu, tam pričakujejo približno 6000 gledalcev, se bosta srečala dobra znanca, v zadnjih dveh tednih sta se dvakrat merila v prvenstvu, nazadnje je pred dnevi v Celju slavil Koper, ki je pod vodstvom Slaviše Stojanovića še neporažen. Njegov niz traja enajst tekem. "V sredo bo popolnoma drugačna tekma. To je finale, tekma enega večera. Zbrani moramo biti od prve do zadnje minute. Popolnoma smo osredotočeni in motivirani," je na novinarski konferenci dejal Stojanović. Ta je pohvalil Celje in njihove igre v evropskih tekmovanjih, kar je tudi razlog za optimizem v vrstah tekmeca. "Ampak mi moramo biti osredotočeni nase. Igralci vedo, kaj si želijo, za večino je to tudi življenjska priložnost, da se postavijo na širši nogometni zemljevid," je dejal.

Albert Riera FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Tako Stojanović kot njegov kolega na celjski klopi Albert Riera menita, da bo sredina tekma povsem drugačna od zadnjih dveh ligaških. "Tokrat ni popravnega izpita. Ne bo enostavno, imamo opravka z zelo kakovostno ekipo." Riera, ki je opozoril predvsem na to, da bodo morali biti pazljivi pri tranziciji oziroma protinapadih Kopra, je poudaril, da je zanj zelo pomemben faktor presenečenja, a je tudi Stojanović pristavil, da imajo pripravljene različne stvari. "Velikih skrivnosti pa ni. Igralci se poznajo." Riera meni, da bi lahko veliko vlogo igrale tudi izkušnje s številnih evropskih tekem v tej sezoni. "Verjamem, da nam bodo te pomagale k osvojitvi pokala. Smo samozavestni," je odločen Španec, ki ne bo odstopal od svojega sloga igre, torej terenske prevlade. "Imamo več priložnosti, moramo pa biti učinkovitejši." Dodal pa je, da je nogomet nepredvidljiv. "A smo favoriti in si to zaslužimo tudi zato, ker smo v pokalu izločili tudi Maribor in Olimpijo," je še povedal in izpostavil samozavest, zaupanje v to, kar morajo narediti, in izkušnje iz Evrope kot pomembne kamenčke v mozaiku k osvojitvi pokala.

Albert Riera in Svit Sešlar po zmagi proti Olimpiji FOTO: Damjan Žibert icon-expand