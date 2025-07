Riera samozavestno: Precej več bodo morali storiti, če nas želijo premagati

Nogometaši Celja se bodo v četrtek v drugem krogu kvalifikacij Evropske lige še drugič pomerili z AEK Larnako. Na Ciper so odpotovali z izidom 1:1, ki so si ga pred domačimi navijači priigrali na prvi tekmi. Trener zasedbe iz knežjega mesta Albert Riera je pred obračunom prepričan, da so bili njegovi varovanci boljši nasprotnik že v Celju in da bodo morali Ciprčani za napredovanje pokazati precej več.

Celje je na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij remiziralo z AEK Larnaca. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Celjani so na Cipru že opravili prve treninge pred povratnim obračunom s klubom AEK iz Larnake. Dan pred tekmo so samozavestni, da si bodo na gostovanju uspeli priigrati napredovanje v tretji krog kvalifikacij za Evropsko ligo. "Pričakujemo pomembno in težko tekmo, a pripravljeni smo nanjo. Že v lanski sezoni smo odigrali številne pomembne evropske tekme in tudi na to smo pripravljeni. Imamo velike načrte, želimo zmagati in napredovati v naslednji krog," v uspeh verjame branilec Celja Juanjo Nieto. "Najpomembneje je, da imamo načrt, kar ekipi močno olajša delo. Kasneje bomo videli, ali je bil naš načrt dober ali ne," je še dodal Španec.

Zasedba iz knežjega mesta je na prvi tekmi, kljub temu da je bila pred domačimi navijači precej nevarnejši tekmec, s Ciprčani le remizirala z 1:1. Za Celjane je z bele pike zadel Franko Kovačević, z enajstih metrov pa je izenačil Hrvoje Miličević. Španec ne zanika, da bi lahko bilo njihovo izhodišče pred povratno tekmo boljše, vendar je bil s predstavo svojih varovancev vseeno zadovoljen. "Na prvi tekmi nam ni bilo treba tvegati v iskanju zmage, saj bi lahko v protinapadu prejeli zadetek. Nisem nezadovoljen z izidom 1:1, res pa je, da bi lahko iz te tekme iztržili več. Oni so prikazali slabo taktično predstavo, medtem ko smo mi imeli vse v svojih rokah, imeli smo načrt in željo po zmagi."

Četudi so iztržili remi, Ciprčani trenerja slovenskih pokalnih prvakov Alberta Riere s svojo taktiko niso navdušili. "Doma so nam nasprotniki skušali preprečiti našo igro. Odigrali so svojo, pošteno tekmo. Toda to je ekipa, ki je le enkrat streljala na gol, morali bodo storiti precej več, če nas želijo premagati," je prepričan. "Kar jaz pričakujem od nogometa, je, da napadeš nasprotnika, da ga ne čakaš. Če nas želijo premagati, bodo tako morali precej več tvegati. Če želijo nastopati v Evropi, bodo morali pokazati več, kot so na prvi tekmi," je zatrdil Riera in priznal, da so tudi sami za povratni obračun pripravili povsem drugačen načrt.

Albert Riera FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Trenerja Celjanov zato preseneča, da se domači nogometaši postavljajo v vlogo favorita. S tem nima težav, a poudarja, da si njegova ekipa zasluži spoštovanje, sploh zaradi dobrih predstav v lanski evropski sezoni. "Že tretjič smo prišli na Ciper, pred pol leta smo igrali proti ciprskim prvakom in proti njim prikazali dobro predstavo. Dokazali smo, da nismo popolna ekipa, smo pa ekipa, ki se dobro bori in si zasluži veliko spoštovanja." Sam pa se nasprotnika ne boji. "Če bomo naredili to, kar moramo narediti, vem, da imamo zelo, zelo veliko možnost za napredovanje. Niti enkrat - niti pred tekmo proti Fiorentini, Luganu ali Betisu - nisem imel občutka, da bi bili slabši nasprotnik. Tudi sedaj me ni strah tekmeca, obremenjujem se le s tem, kako bomo izpeljali stvari, ki smo jih načrtovali in vadili."