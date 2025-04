Riera pred povratno tekmo s Fiorentino: Celje lahko samo pridobi

Eden ključnih igralcev v celjski zvezni vrsti Mark Zabukovnik je dejal, da so samozavestni. "Na prvi tekmi smo dobili potrdilo, da smo jim lahko enakovredni. Prva predstava nam daje samozavest, da bomo na jutrišnji tekmi skušali ponoviti to podobo oziroma jo še izboljšati," je odločen Zabukovnik.

"Mi moramo zadeti, to vemo, ampak je 90 minut in te moraš odigrati pametno. Ni pomembno, kakšen je rezultat. Zagotovo bomo trpeli, ampak moramo biti taka ekipa, kot smo vedno. Igrati moramo tako, kot vedno igramo," je zaključil.

Pravi še, da je popolno tekmo težko odigrati, ampak jim napredek daje pravo miselnost. "Ko pogledamo, kako smo izgledali pred meseci in kako zdaj, vidimo, da smo naredili velik korak naprej. Imamo pa še prostor za napredek. Skušamo dati maksimum in izpolnjevati trenerjeve zahteve. Upam, da bomo pravi in da bomo na koncu uspešni," je dejal.

Zmagovalec dvoboja med Fiorentino in Celjem bo v polfinalu, ki bo 1. in 8. maja, igral proti boljšemu iz dvoboja med Betisom in Jagiellonio Dušana Stojinovića. Španci so prvo tekmo dobili z 2:0. Zabukovnik je še poudaril, da so bili malenkost razočarani po prvi tekmi glede na število priložnosti, ki so jih imeli, in glede na dva poceni prejeta zadetka. "Prav ta občutek po tekmi nam lahko pove veliko. Analizirali smo napake in verjamem, da jih bomo jutri odpravili."

Dodal je še, da je ena celjskih vrlin ta, da so nepredvidljivi in da presenetijo tekmeca. "Doslej nam je to prinašalo uspeh in to je naša značilnost. Verjamem, da bo tudi v prihodnje tako." Vsaka tekma je različna. Za vsako tekmo lahko prilagodiš določene stvari. Res je, da nas tekmec bolje pozna, ampak nogomet je kompleksna igra, veliko dejavnikov vpliva nanjo," je zaključil.