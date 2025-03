Riera pred zgodovinsko tekmo: Cela Slovenija mora biti naš navijač

Trener Albert Riera ob tem poudarja, da njegovi varovanci ne bodo smeli narediti preveč napak, in hkrati obljublja napadalno igro z upanjem na veliko zadetkov v mreži tekmeca. Nogometaši iz knežjega mesta ob tem nimajo težav s poškodbami in bodo lahko računali na vse igralce s pravico nastopa v Konferenčni ligi. "Prvič se lahko v Evropi slovenska ekipa uvrsti v četrtfinale evropskega tekmovanja. To je pomembno za nas in tudi ostale klube v Sloveniji. Vsi morajo biti naši navijači, jutri smo pravzaprav vsi eno. Dejstvo je, da Slovenijo v zadnjem obdobju močno postavljamo na zemljevid evropskega nogometa. Želimo si močne podpore s tribun. Kot nekdanji nogometaš vam lahko povem, da je 12. igralec zelo pomemben," je za uradno spletno stran kluba pred tekmo sezone dejal Španec na klopi grofov iz Celja.

Lugano na drugi strani velja za favorita, kar kaže tudi vrednost moštva, ki po Transfermarktu znaša 57,93 milijona evrov, kar je dobrih 44 milijonov evrov več od Celja. Varovancem Riere pa optimizem vliva dejstvo, da je Lugano, kot še poroča STA, izgubil tri od zadnjih petih tekem v državnem prvenstvu in tako z vodilnega zdrsnil na četrto mesto na lestvici. "Videli smo, da Lugano lahko igra na različne načine, s številnimi sistemi. Sposobni so izvajati veliko različnih stvari med tekmo. Osredotočamo se na več različic nasprotnika. Znova bo pomembno, kako se bomo odzvali po izgubljeni žogi in kako bomo takrat pritisnili na nasprotnika. To moramo početi skozi vseh 90 minut. Če pa si zmatran in želiš počivati, vedno pravim fantom, naj vzamejo žogo in to počnejo z njo," še pravi Riera.

Celjani ob tem lahko računajo tudi na bučno podporo s tribun, saj je bilo za dvoboj prodanih že okrog 6000 vstopnic.