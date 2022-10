Riera: Rekordna prednost pred Mariborom? Pisanje zgodovine je osvojitev naslova

Še noben trener na klopi Olimpije v vsej klubski zgodovini ni užival prednosti devetnajstih točk pred večnim tekmecem iz Maribora. Kot prvemu je to uspelo Špancu Albertu Rieri, ki ima skupaj z varovanci iz slačilnice enajst točk prednosti pred prvima zasledovalcema Koprom in Celjem ter omenjeni rekordni naskok pred aktualnimi prvaki iz Maribora. Zmaje, ki so na osmih letošnjih domačih tekmah v Stožicah zabeležili prav toliko zmag, sedaj le še milimetri delijo od osvojitve jesenskega naslova.

icon-expand Slavje nogometašev Olimpije in trenerja Alberta Riere FOTO: Luka Kotnik

Zmaga v derbiju z vrha prvenstvene tabele je bil najboljši možni zaključek 14. kroga slovenske prve lige, saj je po njem točkovna prednost pred zasledovalci za Olimpijo spet narasla.

Vratar zmajev Matevž Vidovšek je proti Kopru prejel sploh prvi gol v sezoni PLTS. Njegov niz nepremaganosti je trajal neverjetnih 822 minut.

Ljubljančani imajo sedaj enajst točk prednosti pred Koprom in Celjem, le-ti so remizirali v štajerskem derbiju z Mariborom (3:3), in kar devetnajst pred aktualnimi prvaki. "Nimam veliko za povedati, tekma je šla po načrtih in delo je opravljeno. Nove 3 točke in 11 točk prednosti. V prvem delu smo kontrolirali srečanje. Imeli smo nekaj problemov zaradi postavitve Kopra, ki ga spoštujem zaradi igre, a kljub temu smo imeli veliko priložnosti in lahko bi dosegli še več golov. V drugem delu smo se več branili, ker je Koper bolj pritiskal in več tvegal. Mi nismo potrebovali tveganja, saj smo vodili in imeli ugoden rezultat. Posest žoge mi v drugem delu zaradi tega ni bila pomembna. Seveda si vedno želimo igrati svojo igro, a če ne gre, ne gre. Koper je vršil pritisk in bil primoran tvegati, mi pa tega nismo potrebovali. Čakali smo na svoje priložnosti in želeli doseči še tretji gol, a ga nismo in zato je bila tekma do konca odprta. Osvojili smo ogromne tri točke, ki nam prinašajo tudi psihološko prednost za nadaljevanje," je bil po minimalni zmagi v Stožicah v izjavi za uradno klubsko spletno stran izčrpen Albert Riera, ki je bil kar malce potrt, da se je pred koncem prvega polčasa poškodoval Rui Pedro, sicer strelec prvega gola za zmaje.

"Sporočili so mi, da gre pri Rui Pedru po vsej verjetnosti za natrganje mišice. Ne vem, koliko časa bo točno odsoten z igrišč. Pričakujem, da bo odsoten dva ali tri tedne. Upajmo, da se čim prej vrne, saj je zelo pomemben igralec za našo ekipo, ki zna narediti razliko na zelenici," je še dodal trener Riera. Na vprašanje, kako se počuti ob pisanju zgodovine, saj Olimpija nikoli v svoji zgodovini ni imela takšne prednosti pred Mariborom, kot jo ima sedaj, je Španec skomignil z rameni ... "Zame je pisanje zgodovine osvojitev državnega prvenstva. Razlika v točkah je nepomembna. Na koncu sezone tudi če bomo pred Mariborom 25 točk, ne 19 kot smo sedaj, in ne osvojimo prvenstva, kdo se bo tega spominjal?! Najvažnejše so tri točke. Nogomet je sedaj, nogomet ni v preteklosti. Osredotočimo se na sedanjost. Zame je pomembna samo prednost enajstih točk pred Koprom. Mislim, da je to naše leto in moramo ostati osredotočeni na naš cilj."

icon-expand Marcel Ratnik FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Osrednji branilec NK Olimpija Marcel Ratnik je po derbiju s Koprom za uradno spletno stran vodilne ekipe lige povedal: "Prvi polčas smo imeli pod kontrolo, nekaj priložnosti so imeli tudi oni. Mi smo svoje izkoristili. V drugem polčasu smo bolj trpeli, a jim nismo pustili preveč prostora, da nas lahko ranijo. Hoteli smo doseči še tretji gol, da bi jih umirili, a se ni izšlo. Kljub temu smo si izborili zelo pomembno zmago." Mladi reprezentant Ratnik želi še nekaj časa ostati v zmajevem gnezdu

Na vprašanje, kako vidi aktualno sezono Olimpije, je mladi slovenski reprezentant poudaril: "Želimo osvojiti naslov in pokal in na to smo vsi skupaj osredotočeni. Zelo sem zadovoljen s sezono, trener mi popolnoma zaupa. Všeč mi je, ker trener želi igrati nogomet, da ne igramo na dolge žoge. Tudi sam želim, da igro gradimo iz obrambe in to ustreza mojemu slogu igre. Tudi igralci me spodbujajo in motivirajo. Zame, kot za mladega igralca, je ključnega pomena, da lahko redno igram in nabiram minute. Super je videti, da se navijači vračajo v Stožice. To nam kot ekipi zelo veliko pomeni, prav tako pa je to pomembno tudi za samo Ljubljano in Slovenijo. V Olimpiji si želim ostati čim dlje."