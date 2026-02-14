Riera s Frankfurtom do zmage, uspešen tudi Bayern

Bayern je v začetku koledarskega leta s prvim porazom v sezoni in enim neodločenim izidom ponudil nekaj upov tekmecem, a je zdaj spet na starih tirih. Novo visoko zmago je dosegel pri Werderju, ekipi z dna lestvice, največ zaslug za uspeh pa ima Harry Kane. Zvezdnik Bavarcev je zadel dvakrat v dveh minutah, prvič z bele točke, drugič z roba kazenskega prostora, zadnji gol je dodal Leon Goretzka. Za Kana sta bila to že zadetka številka 25 in 26 v tej sezoni Bundeslige.