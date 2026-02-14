Naslovnica
Nogomet

Riera s Frankfurtom do zmage, uspešen tudi Bayern

Frankfurt, 14. 02. 2026 18.08 pred enim dnevom 1 min branja 0

Avtor:
STA
Albert Riera

Nogometaši Bayerna so v 22. krogu nemške lige v gosteh s 3:0 premagali Werder in imajo na vrhu lestvice spet šest točk naskoka pred tekmeci. Prvo zmago v nemški ligi je dosegel nekdanji strateg Celja Albert Riera, njegov Frankfurt je prav tako s 3:0 odpravil Gladbach.

Bayern je v začetku koledarskega leta s prvim porazom v sezoni in enim neodločenim izidom ponudil nekaj upov tekmecem, a je zdaj spet na starih tirih. Novo visoko zmago je dosegel pri Werderju, ekipi z dna lestvice, največ zaslug za uspeh pa ima Harry Kane. Zvezdnik Bavarcev je zadel dvakrat v dveh minutah, prvič z bele točke, drugič z roba kazenskega prostora, zadnji gol je dodal Leon Goretzka. Za Kana sta bila to že zadetka številka 25 in 26 v tej sezoni Bundeslige.

Albert Riera na tekmi Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach
Albert Riera na tekmi Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach
FOTO: AP

Albert Riera pa je dosegel prvo zmago, odkar se je preselil iz Celja v Frankfurt. Tudi na tekmi Eintrachta in Borussie Mönchengladbach je bil izid 3:0, za četrto točko Španca na drugi tekmi, ko je zamenjal Dina Topmöllerja, pa so zadeli Nathaniel Brown (24.), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (34.) in Ansgar Knauff (75.).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bundesliga, 22. krog, izidi:

Bayer Leverkusen - St. Pauli 4:0 (2:0)

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 3:0 (2:0)

Hamburg - Union Berlin 3:2 (2:1)

Hoffenheim - Freiburg 3:0 (0:0)

Werder Bremen - Bayern München 0:3 (0:2)

Stuttgart - Köln 3:1 (1:0)

Slovenija odloča 2026
