Riera še enkrat zanikal govorice o predčasnem odhodu

Celjske nogometaše v četrtek ob 18.45 na razprodanem Stadionu Z'dežele čaka tretja tekma ligaškega dela Konferenčne lige proti poljski Legiji iz Varšave. Celjani pred tekmo pričakujejo fizično zahtevno srečanje, a se ob tem nadejajo novega uspeha v tem tekmovanju. Trener Albert Riera je bil znova primoran zanikati govorice o njegovem odhodu.

Slavje Celjanov. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Klub iz Varšave igra zelo raznovrstno in preizkuša različne taktične postavitve na igrišču, a za celjskega stratega Alberta Riero takšen nasprotnik predstavlja še dodaten izziv. "Rad igram proti takšnim ekipam. Malce me spominjajo na češkega predstavnika Banik iz Ostrave, s katerim smo igrali v kvalifikacijah. Tudi tedaj smo se morali privaditi na igranje proti različnim postavitvam. Smo ekipa, ki zna razreševati tovrstne dileme. V primeru, da nas nasprotnik s čim preseneti, se znamo na to ustrezno odzvati. Zaradi tega sem zelo srečen," je občutke pred srečanjem s Poljaki na novinarski konferenci opisal Riera. Legia je pred kratkim menjala trenerja, saj je Romuna Edwarda Iordanescuja na klopi zamenjal njegov pomočnik Španec Inaki Astiz, a to ni spremenilo celjske priprave na nasprotnika.

Inaki Astiz FOTO: Profimedia icon-expand

"Morali smo analizirati, kako so igrali do sedaj in kako igrajo pod novim trenerjem. Slednji je v klubu sicer deloval že nekaj let, zato ne pričakujem veliko sprememb," je o nedavni trenerski menjavi na klopi Legije povedal Riera. Dodal je še, da bo poljski velikan zaradi težav, ki jih trenutno ima, v Celje prišel še bolj motiviran, a od svojih igralcev pričakuje, da mu bodo vrnili z enako mero. "Smo ekipa, ki ve, kaj narediti z in brez žoge. Morali bomo biti agresivni, ko žoge ne bomo imeli v svoji posesti. V igri z žogo pa jim moramo škodovati," je razmišljal Riera.

Albert Riera FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Španski strateg se je dotaknil tudi namigovanj srbskih medijev, ki ga v zadnjem času pogosto selijo na klop Crvene zvezde. "S Celjem imam pogodbo do leta 2026, zato do prihodnjega poletja ne morem podpisati ničesar. Odidem lahko le s soglasjem kluba. Ni mi všeč, da se o takšnih stvareh govori pred pomembno tekmo. Zavedam se, da je to del posla, če si tuji klubi želijo mene ali koga izmed igralcev, se morajo obrniti na klub," je bil jasen Riera. To ni prvič, da se pred pomembno evropsko tekmo v medijih namiguje na odhod Španca, ki se ga je že povezovalo z zagrebškim Dinamom in Spartakom iz Moskve. Legia v poljskem prvenstvu po 13 odigranih krogih zaseda šele 10. mesto in ima 12 točk zaostanka za vodilno ekipo Gornik Zabrze, kjer igrata Erik Janža in Luka Zahović. Vrednost moštva iz poljske prestolnice po podatkih Transfermarkta znaša slabih 41 milijonov evrov, kar je slabih 30 milijonov več od Celja.

Petar Stojanović FOTO: Profimedia icon-expand

Ko gre za posamezne igralce, je najdragocenejši član zasedbe nemški levokrilni napadalec Noah Weisshaupt, za čigar usluge bi bilo trenutno potrebno odšteti štiri milijone evrov. Član poljskega predstavnika je tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, ki je trenutno vreden okrog 750.000 evrov, kar je 50.000 evrov manj od najvrednejših Celjanov Žana Karničnika, Vitalija Lisakoviča in Nikite Josifova. O četrtkovih nasprotnikih je pred predstavniki sedme sile spregovoril tudi celjski branilec Lukasz Bejger, ki prihaja s Poljske. "Zame in za mnoge na Poljskem je Legia največji poljski klub. V veliko veselje mi bo igrati proti njim," je povedal Bejger in dodal, da igralci 15-kratnih poljskih prvakov vselej želijo zmagati. V kadru Celja bosta v četrtek zagotovo manjkala že dlje časa poškodovana Armandas Kučys in Mark Zabukovnik, medtem ko se po poškodbi vrača Andrej Kotnik. Odsotna bosta tudi Nino Vukasović, ki nima pravice nastopa v evropskih pokalih in David Castro, čigar telesna pripravljenost še ni ustrezna za dvoboje na evropski ravni.