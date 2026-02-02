Naslovnica
Nogomet

Riera se je s težkim srcem poslovil od Celja

Maribor, 02. 02. 2026 09.37 pred 26 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Celje

Nogometaši Celja, ki so v uvodnem krogu spomladanskega dela sezone v Prvi ligi Telemach na štajerskem derbiju proti Mariboru iztržili točko (3:3), so se v drobovju Ljudskega vrta po vrtincu močnih čustev morali posloviti od svojega dosedanjega glavnega trenerja Alberta Riere, ki bo odslej vodil Eintracht iz Frankfurta.

Po derbiju pod Kalvarijo, ki se ga ne bi branili niti v precej močnejših evropskih nacionalnih nogometnih ligah, je prišlo do čustvenega slovesa izjemno nadarjenega španskega strokovnjaka Alberta Riere, ki tako po slabih štirih letih z vmesnim krajšim postankom v Franciji pri Bordeauxu zapušča slovenske nogometne zelenice.

S prepoznavnim slogom igre, izrazito neposrednostjo v komunikaciji in zmagovalno miselnostjo je okužil nogometaše iz knežjega mesta, ki so mu slepo sledili v njegovi viziji iskanja izjemno visokih nogometnih višin. Takšnih, ki jih slovenska nogometna moštva vse do poletja 2022, ko je sprva za eno sezono sedel na klop ljubljanske Olimpije, v večini niso poznala.

Albert Riera je zapustil Celje v zelo dobri kondiciji.
FOTO: Luka Kotnik
FOTO: Luka Kotnik

Riera je prepričal vse okoli sebe, da slovenski nogometaši ne zaostajajo za tistimi iz najboljših lig na stari celini. Še več, z uvrstitvijo v četrtfinale uefine konferenčne lige v minuli sezoni je visoko postavil letvico za slovenske klube v prihodnje in obenem namučil nekoč veliko Fiorentino. Tudi v tej sezoni so Celjani navduševali tako z igro kot z rezultati in po tem, ko so si že v zelo zgodnji fazi domačega prvenstva nabrali dovolj visoko točkovno prednost, vse misli usmerili k lovljenju novega evropskega presežka.

"Moji igralci nimajo težav, ker gre za zelo inteligentne ljudi. To so izjemne osebnosti, pripravljene na številna odrekanja, da bi prišle do uspeha. Njih ne zanima povprečnost, kajti če poseduješ toliko kakovosti kot jo oni, so letvice postavljene precej više. Žal mi je, da se je vse skupaj razpletlo tako, kot se je. V življenju se nikoli ne ve, kdaj nastopi priložnost, ki jo preprosto moraš zgrabiti z obema rokama. Te fante bom ohranil v najlepšem možnem spominu in sploh ne dvomim, da ne bi bili uspešni tudi v prihodnje," je po remiju v Ljudskem vrstu dejal vidno čustveni Albert Riera.

Albert Riera in Franko Kovačević - dvojec, ki je v zimskem prestopnem roku zapustil Celje. Prvi je že sedel na klop Eintrachta iz Frankfurta, drugi pa je okrepil vrste madžarskega prvoligaša Ferencvaroša.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Triinštiridesetletni Majorčan zapušča knežje mesto z 10 točkami naskoka pred najbližjim zasledovalcem na lestvici Prve lige Telemach Koprom. V upanju, da bo njegov naslednik uspel ohrniti omenjeno točkovno prednost in vse skupaj nadgraditi z morebitnim odmevnim dosežkom v kvalifikacijah za elitno Ligo prvakov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
PSG kljub izključitvi Hakimija do zmage in prvega mesta

dule100
02. 02. 2026 11.11
Daj bo kmalu nazaj!😂
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
