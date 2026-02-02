Riera se je s težkim srcem poslovil od Celja

S prepoznavnim slogom igre, izrazito neposrednostjo v komunikaciji in zmagovalno miselnostjo je okužil nogometaše iz knežjega mesta, ki so mu slepo sledili v njegovi viziji iskanja izjemno visokih nogometnih višin. Takšnih, ki jih slovenska nogometna moštva vse do poletja 2022, ko je sprva za eno sezono sedel na klop ljubljanske Olimpije, v večini niso poznala.

Po derbiju pod Kalvarijo, ki se ga ne bi branili niti v precej močnejših evropskih nacionalnih nogometnih ligah, je prišlo do čustvenega slovesa izjemno nadarjenega španskega strokovnjaka Alberta Riere , ki tako po slabih štirih letih z vmesnim krajšim postankom v Franciji pri Bordeauxu zapušča slovenske nogometne zelenice.

Riera je prepričal vse okoli sebe, da slovenski nogometaši ne zaostajajo za tistimi iz najboljših lig na stari celini. Še več, z uvrstitvijo v četrtfinale uefine konferenčne lige v minuli sezoni je visoko postavil letvico za slovenske klube v prihodnje in obenem namučil nekoč veliko Fiorentino. Tudi v tej sezoni so Celjani navduševali tako z igro kot z rezultati in po tem, ko so si že v zelo zgodnji fazi domačega prvenstva nabrali dovolj visoko točkovno prednost, vse misli usmerili k lovljenju novega evropskega presežka.

"Moji igralci nimajo težav, ker gre za zelo inteligentne ljudi. To so izjemne osebnosti, pripravljene na številna odrekanja, da bi prišle do uspeha. Njih ne zanima povprečnost, kajti če poseduješ toliko kakovosti kot jo oni, so letvice postavljene precej više. Žal mi je, da se je vse skupaj razpletlo tako, kot se je. V življenju se nikoli ne ve, kdaj nastopi priložnost, ki jo preprosto moraš zgrabiti z obema rokama. Te fante bom ohranil v najlepšem možnem spominu in sploh ne dvomim, da ne bi bili uspešni tudi v prihodnje," je po remiju v Ljudskem vrstu dejal vidno čustveni Albert Riera.