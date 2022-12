Riera se vrača na klop zmajev: To je bilo zadnjič

Ljubljanska Olimpija ima točno na polovici sezone v slovenski prvi ligi trinajst točk prednosti pred prvimi zasledovalci Celjani, aktualni prvaki iz Maribora pa za zmaji zaostajajo že sedemnajst točk. Po prestani kazni se na klop zeleno-belih za zadnji dve tekmi jesenskega dela sezone vrača trener Albert Riera, ki je derbi s Celjani prisilno spremljal s tribune. "Počutil sem se slabo. To bo zadnjič, da se mi je to zgodilo. Ne bom si dovolil, da bi bil ponovno kaznovan," med drugim pravi Španec na klopi zmajev.

icon-expand Albert Riera pozdravlja ljubljanske navijače. FOTO: Luka Kotnik

Obračun vodilnih med Olimpijo in Celjem se je končal brez golov. Ljubljančani so tako zabeležili svoj drugi v remi v sezoni in po zaključenem 18. krogu zadržali trinajst točk prednosti pred Celjani, ki ostajajo najbližji zasledovalci. Derbi vodilnih je s klopi vodil pomočnik glavnega trenerja Alberta Riere, Pablo Remon Arteta. Riera je bil namreč suspendiran in je moral zaradi drugega prejetega rumenega kartona v prejšnjem krogu v Domžalah, tekmo gledati s tribun.

"Počutil sem se slabo. To bo zadnjič, da se mi to zgodi. Ne bom si dovolil, da bi bil ponovno kaznovan. Posebej v tej državi kjer sta le dva rumena kartona dovolj, da te suspendirajo. V Španiji jih potrebuješ pet, da si suspendiran in verjetno v tem primeru ne bi bil nikoli v takšni situaciji. Ampak sedaj bom bolj pazljiv. Seveda sem bil v kontaktu s svojim pomočnikom, a to ni enako kot če bi sedel na klopi. Pretok informacij in napotkov ni enak. Da ne bo pomote, s Pablom odlično sodelujeva, saj imava enak način nogometnega razmišljanja, a zagotovo je veliko težje komunicirati s tribun," je za uradno spletno stran kluba med drugim povedal trener premočno vbodilne ekipe v ligi

icon-expand Timi Max Elšnika na zadnji tekmi zaradi lažje poškodbe ni igral. V kader se vrača za psoeldnji dve tekmi jeseni. FOTO: Luka Kotnik

Riera ni bil zadovoljen z izkupičkom, kot tudi preddtavo svojih varovancev na derbiju s Celjani. "Nesrečen sem. Nisem bil zadovoljen z našo predstavo, ker sem fantom rekel, da je to za nas finale, saj smo igrali proti našim najbližjim zasledovalcem. Želel sem si več in od svojih fantov moram zahtevati več. Veliko več. Moja odgovornost ni le zmagovanje tekem, ampak tudi izboljšati vsakega igralca. Tako bo tudi ekipa postala boljša. Nismo igrali tako kot znamo, posebej z žogo v naši posesti. Edina pozitivna stvar s tekme je, da smo z našo najslabšo predstavo v letošnji sezoni uspeli remizirati proti najbližjemu zasledovalcu. Ne strinjam se s trenerjem Celja, ki je izjavil, da so oni izgubili dve točki," je še dejal Riera, ki ga z ekipo čakata še dva obračuzna v jesenskem delu sezone.

Najprej domača tekma z Muro in za konec še gostovanje v Sežani pri Taboru. "Sedaj nas čakata še dve tekmi do konca jesenskega dela, ki jih moramo dobro odigrati. Ponavljam, da sem bil razočaran po zadnji tekmi, a veseli me to, da Celje ni uspelo narediti praktično nič na tekmi katera je bila verjetno naša najslabša v sezoni. To je realnost." Bočni branilec zmajev David Sualehe že gleda proti zadnjima dvema izzivoma jeseni. "Vemo, da smo lahko veliko boljši. Najboljša stvar je, da so pred nami še dve tekmi do zimskega premora na katerih se lahko izboljšamo in pokažemo česa smo zmožni. Moramo nadaljevati igrati tako, kot smo igrali pred tekmo s Celjem."