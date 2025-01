Riera konkurentom sporoča: Lovorike se podeljujejo maja

"Hvaležen sem za priložnost v Celju. Čutim, da mi zaupajo in me spoštujejo. Rad bi spremenil miselnost ekipe, kluba in celotnega mesta. Vse, kar niso zmage ali naslovi, je premalo. In to me veseli," je v pogovoru za 24UR uvodoma izpostavil španski strokovnjak, s katerim smo se pogovarjali tik po začetku priprav na spomladanski del sezone.

Za razliko od Maribora in Olimpije, ki se pripravljata v Turčiji oziroma Španiji, so se grofje odločili za bližnji Umag. "Ne bi mi bilo všeč, če bi bilo 40 stopinj. Čez tri tedne bomo začeli s pravimi tekmami in takrat bodo temperature nizke, zato smo želeli najti podobne razmere. Tukaj imamo fantastično igrišče. Blizu je morje, zato je precej vetrovno. A ko ne piha, so razmere odlične."

'Lovorike se bodo delile maja'

Celjani so prvič v svoji zgodovini prezimili v Evropi in se bodo za osmino finala Konferenčne lige udarili s ciprskim Apoelom, a nastopanje v Evropi je terjalo tudi svoj davek, saj so v domačem prvenstvu šele četrti. Riera je prepričan, da je kljub zajetnemu zaostanku za Olimpijo mogoče prav vse: "Smo na sredini sezone, ko ni lovorik. Te se bodo delile maja. Drži, da smo šele četrti, a to ne pomeni ničesar, saj se zavedamo svojih sposobnosti. Verjamemo, da se bomo na koncu borili za naslov."