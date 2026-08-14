Riera prevzema vodenje srbskega nogometnega velikana

Albert Riera je z Zvezdo podpisal dvoletno pogodbo, potem ko je bil nekaj mesecev brez kluba. Nazadnje je vodil Eintracht iz Frankfurta, a tam neslavno končal svoje udejstvovanje po vsega treh mesecih in pol. Zdaj bo vodil beograjskega velikana, ki je izpadel v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, tako da bo pot nadaljeval v zadnjem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo. Tam ga čaka dvoboj proti Viktorii iz Plzna.
Pred tem je Riera uspešno vodil Celje in ga popeljal do največjih uspehov na evropskih zelenicah. S klubom se je v prvi sezoni v Konferenčni ligi uvrstil v četrtfinale, v drugi pa si je prav tako zagotovil izločilne boje, preden je februarja odšel v Frankfurt.
Na klopi Celja je sprva sedel od julija do oktobra 2023, nato se je preselil k francoskemu Bordeauxu. Kasneje se je vrnil v knežje mesto in tam ostal od konca julija 2024 do februarja letos. Trenersko kariero je kot pomočnik začel pri Galatasarayu, nato pa je pred sezono 2022/23 prevzel Olimpijo in jo v edini sezoni na klopi vodil do dvojne domače lovorike. Na slovenskih tleh je bil še pokalni zmagovalec s Celjem (2024/25).
V svoji bogati nogometni karieri je igral za klube, kot so Mallorca, Bordeaux, Manchester City, Espanyol, Liverpool, Olympiakos in še nekateri drugi. V zadnjih letih kariere je igral na slovenskih zelenicah, kjer je bil najprej član Zavrča, nato pa še Kopra, kjer je leta 2016 obesil kopačke na klin.
Za špansko reprezentanco je odigral 16 tekem in dosegel štiri gole.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.