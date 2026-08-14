Riera prevzema vodenje srbskega nogometnega velikana

Albert Riera je z Zvezdo podpisal dvoletno pogodbo, potem ko je bil nekaj mesecev brez kluba. Nazadnje je vodil Eintracht iz Frankfurta, a tam neslavno končal svoje udejstvovanje po vsega treh mesecih in pol. Zdaj bo vodil beograjskega velikana, ki je izpadel v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, tako da bo pot nadaljeval v zadnjem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo. Tam ga čaka dvoboj proti Viktorii iz Plzna.

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Pred tem je Riera uspešno vodil Celje in ga popeljal do največjih uspehov na evropskih zelenicah. S klubom se je v prvi sezoni v Konferenčni ligi uvrstil v četrtfinale, v drugi pa si je prav tako zagotovil izločilne boje, preden je februarja odšel v Frankfurt.

Albert Riera FOTO: Profimedia

Na klopi Celja je sprva sedel od julija do oktobra 2023, nato se je preselil k francoskemu Bordeauxu. Kasneje se je vrnil v knežje mesto in tam ostal od konca julija 2024 do februarja letos. Trenersko kariero je kot pomočnik začel pri Galatasarayu, nato pa je pred sezono 2022/23 prevzel Olimpijo in jo v edini sezoni na klopi vodil do dvojne domače lovorike. Na slovenskih tleh je bil še pokalni zmagovalec s Celjem (2024/25).