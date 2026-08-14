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Nogomet

Riera prevzema vodenje srbskega nogometnega velikana

Beograd, 14. 08. 2026 15.04 pred 4 urami 2 min branja 4

Avtor:
R.S. STA
Albert Riera

Kar so srbski mediji napovedovali po odstopu trenerja Crvene zvezde Dejana Stankovića po izpadu iz kvalifikacij za elitno Ligo prvakov proti Hapoelu Beer Ševi, je sedaj postalo resnično. Novi trener rdeče-belih je postal Albert Riera, ki je v preteklosti že sedel na klopi Olimpije in Celja. Španec je s srbskim klubom podpisal dvoletno pogodbo.

Albert Riera je z Zvezdo podpisal dvoletno pogodbo, potem ko je bil nekaj mesecev brez kluba. Nazadnje je vodil Eintracht iz Frankfurta, a tam neslavno končal svoje udejstvovanje po vsega treh mesecih in pol. Zdaj bo vodil beograjskega velikana, ki je izpadel v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, tako da bo pot nadaljeval v zadnjem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo. Tam ga čaka dvoboj proti Viktorii iz Plzna.

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Pred tem je Riera uspešno vodil Celje in ga popeljal do največjih uspehov na evropskih zelenicah. S klubom se je v prvi sezoni v Konferenčni ligi uvrstil v četrtfinale, v drugi pa si je prav tako zagotovil izločilne boje, preden je februarja odšel v Frankfurt.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Profimedia

Na klopi Celja je sprva sedel od julija do oktobra 2023, nato se je preselil k francoskemu Bordeauxu. Kasneje se je vrnil v knežje mesto in tam ostal od konca julija 2024 do februarja letos. Trenersko kariero je kot pomočnik začel pri Galatasarayu, nato pa je pred sezono 2022/23 prevzel Olimpijo in jo v edini sezoni na klopi vodil do dvojne domače lovorike. Na slovenskih tleh je bil še pokalni zmagovalec s Celjem (2024/25).

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V svoji bogati nogometni karieri je igral za klube, kot so Mallorca, Bordeaux, Manchester City, Espanyol, Liverpool, Olympiakos in še nekateri drugi. V zadnjih letih kariere je igral na slovenskih zelenicah, kjer je bil najprej član Zavrča, nato pa še Kopra, kjer je leta 2016 obesil kopačke na klin.

Za špansko reprezentanco je odigral 16 tekem in dosegel štiri gole.

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KOMENTARJI4

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JAZsemTI
14. 08. 2026 18.43
Tam v CZ kjer je vsak gazda bo hitro odletel…
Odgovori
+0
1 1
Zelo123
14. 08. 2026 17.33
Zneski so zelo visoki za enega fičfiriča, ki prodaja meglo
Odgovori
+3
3 0
Valkidžija
14. 08. 2026 15.50
Srbi ne bodo prenašali njegovega načina vodenja treninga. So preponosni.
Odgovori
+4
5 1
Dražen Marjanović
14. 08. 2026 19.02
Preponosni na kaj, đojlene?😂
Odgovori
+1
1 0
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