Riera tudi uradno sedel na klop Bordeauxa

Pri Bordeauxu so Rieri izrekli dobrodošlico in spomnili, da bo njihov nekdanji član zdaj oblekel še njihova trenerska oblačila.

Enainštiridesetletni španski strateg je med letoma 2003 in 2005 igral za Bordeaux, v karieri igralca pa je nosil tudi drese Liverpoola, Manchester Cityja, Espanyola in Galatasaraya. Proti koncu kariere je v Sloveniji igral za Zavrč in Koper.

Riera je velik pečat pustil v slovenskem nogometu. Ljubljansko Olimpijo je v minuli sezoni popeljal do slovenskega prvenstvenega in pokalnega dvojčka, nato pa se je poleti preselil v Celje, s katerimi se je razšel sporazumno. Na klopi Celja je Španca že zamenjal do nedavnega trener Maribora Damir Krznar.