Riera: V tem položaju se pokaže pravi karakter ekipe

Nogometaše Celja v četrtek ob 18.45 čaka prva tekma v boju za osmino finala Konferenčne lige proti ciprskemu APOEL-u iz Nikozije. Celjani pred dvobojem nimajo dobre popotnice, saj so zaradi neučinkovitosti in napak v obrambi izgubili uvodni tekmi spomladanskega dela državnega prvenstva.

Albert Riera FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Navkljub slabi popotnici pa je po besedah Alberta Riere vzdušje v moštvu odlično. "V tem položaju se pokaže pravi karakter ekipe. Trenutno smo že štiri tekme brez zmage. To niso najlepši trenutki, a ko igralci zaradi tega niso nesrečni, me to zelo veseli. Navkljub porazom igramo dobro, saj imamo več strelov od nasprotnika in ga pogosto napadamo na njegovi polovici. Mislim, da tekmecem povzročamo precej težav, a če ne zadenemo s šestih metrov, ne morem narediti nič. Na profesionalnem nivoju je to pač treba izkoristiti," je dejal Riera in poudaril, da ima raje več priložnosti v bližini vrat kot s 30 metrov.

Aljoša Matko ne najde strelske forme, ki ga je krasila v zadnjih dveh sezonah. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Glede učinkovitosti je zadnje čase največ puščic letelo v Aljošo Matka, katerega neučinkovitost je vzbudila precej nezadovoljstva tudi pri celjskih navijačih. "Navijači imajo vedno prav, saj so prvi, ki si želijo zmago. Enako si želimo tudi mi in če nas kritizirajo, je to znak, da zmoremo več. Na nas je, da se izboljšamo. Igralci in trenerji prihajajo in odhajajo, medtem ko navijači in klubi ostajajo," je dejal Riera, ki bo četrtkovo tekmo zaradi kazni s prejšnje tekme spremljal s tribune.

Riera se je na tekmi z ekipo The New Saints zapletel v prepir, za kar je prejel kazen. FOTO: David Valant icon-expand

Moštvo Apoela je po podatkih Transfermarkta vredno 17,3 milijona evrov, kar je slabih pet milijonov več od Celja. Njihov najvrednejši igralec je levokrilni napadalec Brazilec Marquinhos, čigar vrednost znaša 1,7 milijona evrov, kar je za 800.000 evrov manj od najdražjega Celjana Svita Sešlarja.

Brazilec Marquinhos FOTO: Profimedia icon-expand

Aktualni ciprski prvaki trenutno v domačem prvenstvu, podobno kot Celjani, zasedajo peto mesto in imajo kar 18 točk zaostanka za vodilnim Pafosom, s katerim so se Celjani jeseni pomerili v ligaškem delu in izgubili z 0:2. "Apoel je v domači ligi dosegel več zadetkov od Pafosa, zato bomo morali biti posebej pozorni na obrambne naloge. Če želimo imeti žogo, moramo znati tudi priti do nje. Zato, da si vrhunski z žogo, moraš biti dober tudi, ko je nimaš v svoji posesti," je znano mantro o uspešni igri brez žoge ponovil Riera.

Celje - Olimpija FOTO: Luka Kotnik icon-expand