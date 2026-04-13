Riera z najuspešnejšim začetkom pri Eintrachtu po več kot desetletju

Nedavna poročanja nemških medijev so Alberta Riero, nekdanjega trenerja Celja, postavila pod pritisk. Kljub rezultatsko uspešnemu začetku Špančeve poti v Bundesligi je Bild poročal, da je izgubil spoštovanje v slačilnici, nekateri igralci pa naj bi celo dvomili v njegovo taktiko in v to, ali je pravi človek za vodenje ekipe.

Albert Riera FOTO: Luka Kotnik

Čeprav so predstave na igrišču večinoma pozitivne – v devetih tekmah Bundeslige pod njegovim vodstvom sta prišla le dva poraza ob štirih zmagah in treh remijih – naj bi po navedbah Bilda njegov način komunikacije in nekatere izjave odtujile del slačilnice. Nemški mediji sicer stopnjujejo pritisk na Riero, vendar je uradni račun Eintrachta na družbenih omrežjih objavil zapis, ki trenerja prikazuje v precej bolj pozitivni luči.

V objavi so zapisali: "Pod vodstvom Alberta Riere je Eintracht Frankfurt osvojil 15 točk na devetih tekmah Bundeslige – to je najuspešnejši trenerski začetek kluba po sezoni 2012/13, ko je Armin Veh v ligi zbral 19 točk na prvih devetih tekmah." Po Arminu Vehu so se na trenerskem stolčku zasedbe iz Frankfurta zvrstili Niko Kovač (12 točk na prvih devetih prvenstvenih tekmah), Adi Hütter (14 točk na prvih devetih prvenstvenih tekmah), Oliver Glasner (8 točk na prvih devetih prvenstvenih tekmah) in Dino Toppmöller (14 točk na prvih devetih prvenstvenih tekmah).

Eintracht Frankfurt FOTO: Profimedia

Dejstvo, da klub javno podpira trenerja, ki je pod pritiskom, kaže na zaupanje, ki ga ima v Riero. Ta je sicer že ob prihodu v Frankfurt priznal, da bo sam odstopil, če ne bo več znal rešiti težav ekipe. "Če kdaj ne bom poznal rešitve, bom takoj odstopil", je karizmatični Majorčan dejal po porazu proti Mainzu konec marca. Za zdaj je jasno, da tako Eintracht Frankfurt kot Albert Riera verjameta, da lahko še naprej uspešno vodita klub v pravo smer.