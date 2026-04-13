Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Riera z najuspešnejšim začetkom pri Eintrachtu po več kot desetletju

Frankfurt, 13. 04. 2026 14.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Albert Riera

Pod vodstvom Alberta Riere, ki se je februarja iz Celja preselil v Frankfurt, je Eintracht osvojil 15 točk na devetih tekmah v nemški Bundesligi. To je najuspešnejši trenerski začetek v nemškem prvenstvu pri orlih po Arminu Vehu v sezoni 2012/13, ko je kot novinec z Eintrachtom na prvih devetih tekmah zbral 19 točk. To je podatek, ki ga je delil klub, kar kaže, da je Španec prejel javno podporo kluba kljub poročilom o morebitni prekinitvi sodelovanja.

Nedavna poročanja nemških medijev so Alberta Riero, nekdanjega trenerja Celja, postavila pod pritisk. Kljub rezultatsko uspešnemu začetku Špančeve poti v Bundesligi je Bild poročal, da je izgubil spoštovanje v slačilnici, nekateri igralci pa naj bi celo dvomili v njegovo taktiko in v to, ali je pravi človek za vodenje ekipe.

FOTO: Luka Kotnik

Čeprav so predstave na igrišču večinoma pozitivne – v devetih tekmah Bundeslige pod njegovim vodstvom sta prišla le dva poraza ob štirih zmagah in treh remijih – naj bi po navedbah Bilda njegov način komunikacije in nekatere izjave odtujile del slačilnice.

Nemški mediji sicer stopnjujejo pritisk na Riero, vendar je uradni račun Eintrachta na družbenih omrežjih objavil zapis, ki trenerja prikazuje v precej bolj pozitivni luči.

V objavi so zapisali: "Pod vodstvom Alberta Riere je Eintracht Frankfurt osvojil 15 točk na devetih tekmah Bundeslige – to je najuspešnejši trenerski začetek kluba po sezoni 2012/13, ko je Armin Veh v ligi zbral 19 točk na prvih devetih tekmah."

Po Arminu Vehu so se na trenerskem stolčku zasedbe iz Frankfurta zvrstili Niko Kovač (12 točk na prvih devetih prvenstvenih tekmah), Adi Hütter (14 točk na prvih devetih prvenstvenih tekmah), Oliver Glasner (8 točk na prvih devetih prvenstvenih tekmah) in Dino Toppmöller (14 točk na prvih devetih prvenstvenih tekmah).

FOTO: Profimedia

Dejstvo, da klub javno podpira trenerja, ki je pod pritiskom, kaže na zaupanje, ki ga ima v Riero. Ta je sicer že ob prihodu v Frankfurt priznal, da bo sam odstopil, če ne bo več znal rešiti težav ekipe. "Če kdaj ne bom poznal rešitve, bom takoj odstopil", je karizmatični Majorčan dejal po porazu proti Mainzu konec marca.

Za zdaj je jasno, da tako Eintracht Frankfurt kot Albert Riera verjameta, da lahko še naprej uspešno vodita klub v pravo smer.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet riera eintracht frankfurt bundesliga

Vinčić bo sodil spektakel med Bayernom in Realom

Ganski nogometaš umrl v napadu na klubski avtobus

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026 ni enak za vse
12 slovenskih izdelkov, o katerih se največ govori
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Tako so presenetili otroke družine Majdič
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
okusno
Portal
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641