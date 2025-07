Riera zadovoljen z nakupi, Celjani pripravljeni na sezono

Za modro-rumene bo prvi izziv gostovanje v Azerbajdžanu, kjer se bodo na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa v četrtek pomerili s tamkajšnjim Sabahom. To bo tudi priložnost za predstavitev precej prenovljene podobe na zelenici, saj klub v novo sezono vstopa z 11 novimi igralci. Da to nikakor ni razlog za nepripravljenost na novo sezono, je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Albert Riera. "Težko bomo imeli boljšo prvo enajsterico v primerjavi z lansko sezono, a moj cilj je, da imamo boljšo ekipo," je strnil osnovni kadrovski cilj.

Kljub temu da bo klub težko nadomestil nekatere igralce z vidnejšimi vlogami v prejšnji sezoni, med drugim Svita Sešlarja in Aljošo Matka, je Riera zadovoljen s kadrom, novih okrepitev pa ne bo, dodaja in ocenjuje, da so bili na prestopni tržnici uspešni. "Iskali smo igralce, ki se lahko izkažejo v sistemu, ki ga igramo, in mislim, da nam je uspelo. Med cilji je bilo zmanjšati skupno število igralcev, a si hkrati zagotoviti bolj široko uporabno rotacijo," je pojasnil Riera.