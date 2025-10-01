Riera pred prvo evropsko tekmo: Zadovoljila bi me samo zmaga

Nogometaše Celja v četrtek ob 21. uri na domačem igrišču čaka prva tekma ligaškega dela Konferenčne lige proti AEK-u iz Aten. Celjski trener Albert Riera pred srečanjem napoveduje, da bi ga zadovoljila samo zmaga.

Albert Riera FOTO: NK Celje icon-expand

"Zadovoljen bi bil zgolj z zmago. Lepo bi bilo, če ob tem ne bi prejeli zadetka. V letošnji sezoni temu posvečamo veliko pozornosti, a doseči moramo vsaj zadetek več od nasprotnika. Poskušali bomo zadeti čim večkrat, a izhajali bomo iz tega, da zadetka ne prejmemo," je na današnji novinarski konferenci o pričakovanjih pred četrtkovo tekmo povedal Albert Riera.

Riera: Letošnja ekipa še boljša od lanske

Celjani bodo v ligaškem delu Konferenčne lige igrali že drugo sezono zapored. Lani so se v tem tekmovanju prebili vse do četrtfinala, a je po besedah Riere letošnja ekipa še bolj popolna. "Med ekipo iz lanske in letošnje sezone so zagotovo številne razlike. Mislim, da smo letos precej bolje pripravljeni na igranje v različnih tekmovanjih, kar nam je lani povzročalo težave. Ekipa je letos bolj popolna in tudi izkušenejša. Z vsakim želimo tekmovati, pri čemer se ne oziramo na njegovo vrednost," je o moštvu, ki prepričljivo vodi v slovenskem državnem prvenstvu, povedal Riera.

Franko Kovačević in Danijel Šturm FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V isti sapi je dodal, da si želi ponovitve lanskega uspeha, ko je Celjane v Konferenčni ligi v četrtfinalu ustavila šele Fiorentina, a ob tem poudaril, da se ne obremenjuje s tem, kje bo njegovo moštvo aprila.

Grška zasedba precej vrednejša

AEK iz Aten je sicer precej vrednejše moštvo od Celjanov, saj njegova vrednost po podatkih Transfermarkta znaša 69,98 milijona evrov, medtem ko so nogometaši iz knežjega mesta vredni 11,10 milijona evrov. "Menim, da med moštvoma v kolektivnem smislu ne bi smelo biti prevelikih razlik. Zagotovo pa bomo morali biti pozorni na nekatere posameznike, pri čemer bi izpostavil predvsem igralce na krilnih položajih, ki pri ustvarjanju priložnosti ne potrebujejo veliko prostora," o grški ekipi razmišlja španski strateg na klopi Celja. Ob tem je izrazil prepričanje, da bo njegovim varovancem nasprotniku uspelo vsiliti svoj način igre. "Posebej pozorni bomo morali biti na dvoboje," pred srečanjem z Grki opozarja Riera.

Luka Jović FOTO: Profimedia icon-expand

Pri Grkih je sicer najvrednejši igralec Srb Luka Jović, čigar vrednost po Transfermarktu znaša 4,5 milijona evrov, medtem ko sta pri Celjanih z 800.000 evrov največ vredna Žan Karničnik in Nikita Josifov. AEK v grškem državnem prvenstvu po petih odigranih krogih zaseda drugo mesto. Vodi pa ga nekdanji strateg Olimpije Marko Nikolić.

Celje FOTO: Damjan Žibert icon-expand