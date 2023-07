Riera: Zakaj Celje? Ljubezen, ljubezen, ki so mi jo izkazali

Razlog, da se vrne na slovensko nogometno sceno, kot Albert Riera sam pravi, se skriva v ljubezni, ki so mu jo izkazali grofje, na vprašanja glede njegovega nekdanjega kluba pa zaenkrat še ni želel odgovarjati. "Prvi dan je kot pri ljubezni. Imate se radi. Gledaš se s prijaznimi očmi, poln pričakovanj, navdušenja. To je kot ljubezen. Razlika je v tem, da ljubezen včasih začne pojenjati. Mislim, gre po takšni poti. Moramo poskušati ohranjati, kolikor se da ljubezni, čim dalj časa." In kaj je glavni razlog, da je Španec sprejel ponudbo Celja? "Ljubezen, ljubezen, ki so mi jo izkazali. Spoštovanje, ki so mi ga pokazali. Željo."