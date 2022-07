Riera žalosten zaradi igralcev, a ponosen zaradi igre

Kljub zaostanku po prvi tekmi (1:3) se zmaji v Stožicah proti romunskemu Sepsiju niso predali. Že od prve minute so zaigrali pogumno, za kar so bili nagrajeni v drugem polčasu, ko so po dveh zadetkih prišli do podaljškov. Na koncu so odločile enajstmetrovke, za Sepsi so bili natančni vsi izvajalci, za zmaje sta zgrešila Mustafa Nukić in rezervist Ivan Prtajin.

Ko so najzvestejši ljubljanski navijači po tekmi glasno vzklikali enemu od dveh tragičnih junakov (Nukiću, op. a.), je bilo v njihovem glasu čutiti ponos. Bili so zadovoljni s pristopom, ki so ga pokazali njihovi ljubljenci. Enako velja za trenerja Alberta Riero.

"Zelo sem ponosen, a tudi žalosten zaradi igralcev. Pokazali so izjemen trud, ampak to na koncu ne pomeni nič, ker nismo napredovali. Veseli me, kako igramo. Že v Romuniji sem rekel, da smo z žogo v nogah boljša ekipa od njih. Ampak to ni bilo dovolj. Moramo sprejeti izpad, dvigniti glave in nadaljevati v tem ritmu. Sedaj se moramo osredotočiti na prvenstvo," Španec ni skrival razočaranja, ob tem pa večkrat izpostavil, kako zadovoljen je s predstavo svojih varovancev.

Strelec zadetka za 2:0 Aljaž Krefl je nesrečen razplet dojel podobno: "Razočarani smo, ker je ves trud šel zaman. Želeli smo si rešiti tekmo že prej, a enostavno nam ni uspelo. Odigrali smo odlično srečanje. Na koncu so določale enajstmetrovke, oni so imeli več sreče in to je bilo to."

28-letni bočni branilec, ki je zadetek posvetil svoji punci in novorejencu, je med razlogi za izpad izpostavil kombinacijo utrujenosti in pomanjkanja sreče. Kljub temu je prepričan, da bo s soigralci še občutno boljši, ko jim bo steklo v zaključkih akcij.