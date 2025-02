Riera žarel od ponosa: Šele ko izgubljaš, se pokaže pravi obraz

Le šest minut po začetku nadaljevanja pa je končni izid postavil Tamar Svetlin . Zmaga Celja bi bila lahko še višja, a se je nekajkrat izkazal domači kapetan Vid Belec . Čeprav so domačini v zaključku lovili dva zadetja zaostanka, resnejših priložnosti niti niso imeli, kar potrjuje tudi statistika: Celjani so imeli dvakrat več strelov, isto razmerje pa je bilo tudi v strelih v okvir.

V skupinskem delu proti Betisu jih je to kaznovalo, ko so kljub odlični predstavi na koncu ostali brez točk, v Nikoziji pa jih je prav to nagradilo. Celjani so bili namreč veliko večino tekme boljši tekmec. Do zasluženega vodstva so prišli v sodniškem dodatku prvega dela, ko je po podaji iz kota z glavo zadel Armandas Kučys .

Celjani so v domačem prvenstvu realne možnosti za ubranitev naslova že zapravili, neprimerljivo bolje pa jim gre na evropski sceni. Že v skupinskem delu Konferenčne lige so navdušili s pogumnimi predstavami, ne glede na nasprotnika so vztrajali pri svoji razpoznavni igri.

Riera: Šele ko izgubljaš, se pokaže pravi obraz

"Ljudje tukaj ne vedo, a mi in ostali okoli kluba, tudi vi novinarji, ki nas spremljate, veste, da igralci verjamejo v to, kar počnemo. Šele ko izgubljaš, se pokaže pravi obraz. Ves čas smo delali enako. Vesel sem za njih, to sem jim povedal tudi v garderobi, da so si to zaslužili," besede Alberta Riere navaja Sportklub.

Španski strokovnjak je prepričan, da skromni rezultati v zadnjem obdobju niso bili realen odraz celjskih sposobnosti. Že po porazu z Mariborom je poudaril, da bi si glede na igro zaslužili veliko več. In tokrat so to dobili. Celje bo prvič v svoji zgodovini zaigralo v osmini finala evropskega tekmovanja, zaradi česar bo v klubsko blagajno kapnilo dodatnih 800 tisoč evrov. Na poti do play-offa za osmino finala so zaslužili okoli pet milijonov.