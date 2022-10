Riera zbodel Maribor: Bili smo edina ekipa na igrišču

Mario Kvesić je v 92. minuti z bele točke poskrbel za enajsto prvenstveno zmago vodilne Olimpije in že šesti poraz Maribora v tej sezoni, po katerem so zmaji prednost pred rivali iz štajerske prestolnice povišali na velikih 16 točk. Trenerju domačih Albertu Rieri se je po tekmi smejalo, gostujoči strateg Damir Krznar pa je mnenja, da Olimpija kljub zmagi nikakor ni boljša ekipa od Maribora.

V Stožicah se v soboto ni umiralo v lepoti. Navijači s pirotehniko – veliko jo je zopet končalo na zelenici – in nogometaši z brezkompromisno igro, ki pritiče derbiju in v kateri ni manjkalo ostrih startov, so poskrbeli, da je drugi medsebojni obračun sezone trajal občutno dlje, kot smo sicer vajeni. Že začetek tekme je bil iz nepojasnjenega razloga zamaknjen za tri minute. V prvem polčasu smo videli osem minut sodniškega dodatka, v drugem pa še štiri več. A skromen umetniški vtis bo hitro pozabljen, nove velike tri točke Olimpije pa bodo ostale. Albertu Rieri se je po zmagi odvalil kamen od srca, še posebej zato, ker je le šest dni prej proti Bravu doživel nepričakovano visok poraz (1:6). "Derbi je kot finale. Ni pomembno, kako igraš, važno, da ga zmagaš. Ne bomo razmišljali o tem, kako smo zmagali. Tri točke so vse, kar šteje," je na uvodu v skoraj pol ure dolgo novinarsko konferenco, na kateri mu je družbo delal kapetan Timi Max Elšnik, zadovoljno izjavil Riera. Do izključitve Svena Šoštariča Kariča v sodniškem dodatku prvega polčasa je bilo priložnosti malo, nato pa je Olimpija povsem zagospodarila. "Smo ekipa, ki bo vedno šla po vse tri točke. Ni važno, proti komu igramo in kje. Tudi če bi igrali proti Real Madridu ali Barceloni bi šli po vse tri točke. Ne bomo čakali na napako nasprotnika, ampak jo bomo skušali izzvati. Danes smo bili edina ekipa na igrišču," je od ponosa kipel španski strokovnjak.

Albert Riera je po tekmi požel glasne ovacije navijačev, skandirali so mu celo Green Dragonsi, ki so ga poleti zapodili s prve novinarske konference.

'Izgledalo je, kot da imajo oni 13 točk prednosti' Maribor se je v drugem polčasu pričakovano in logično posvečal zgolj in samo branjenju začetnega izida, a tudi v prvih 45 minutah ni pokazal pretiranih napadalnih ambicij, kar je presenetilo domačega kapetana. "Raztrgana tekma, mi smo dominirali, kar je logično, ker smo imeli igralci več. Ampak že na začetku, pred rdečim kartonom, se mi je zdelo, kot da imajo oni 13 točk prednosti, ne mi. Niso tvegali, kar se je pričakovalo od njih, ker so pod pritiskom. Imeli so srečo, da nismo bili bolj konkretni, ker smo imeli ogromno lepih situacij. Nismo se počutili ogrožene. Vse smo imeli pod kontrolo. Matevž Vidovšek ni imel dosti dela," je črto pod še drugo "derbi" zmago v tej sezoni potegnil Elšnik. 24-letni vezist je v isti sapi izpostavil, da predstava zmajev tokrat res ni bila na najvišjem nivoju, vendar so bili ravno dovolj dobri za zmago, ker jih Maribor enostavno ni ogrožal. Svoje besede bo lahko podkrepil tudi s statistiko – Maribor v celotni tekmi niti enkrat samkrat ni streljal v okvir vratarja Vidovška, ki se je v soboto vrnil po dvomesečni odsotnosti.

Riera odlično prebral taktične namere Maribora Riera je nadaljeval, da so v taktičnem smislu povsem prebrali namero gostov: "Vedeli smo, kje se nam bo ponujal prostor. Marcel Ratnik in Mateo Karamatić sta bila v prvem polčasu ves čas sama. Skušali smo jih utruditi. Vedeli smo, da sta Rok Kronaveter in Marko Tolić vrhunska na žogi, a ne tečeta veliko. Tekma se je spremenila, ko smo začeli delati menjave. Na začetku smo igrali s štirimi osrednjimi branilci, jasno je bilo, da nočemo prejeti zadetka. V drugem polčasu smo zaigrali napadalneje, tudi z dvema napadalcema." Kljub temu pa si ni želel jemati zaslug za uspeh. Izpostavil je svoje varovance, ki so po debaklu v Šiški prejšnji konec tedna pokazali pravi, šampionski obraz. "Jaz pripravim taktiko, vse drugo je odvisno od igralcev. Oni delajo razliko s svojo kakovostjo."

