Riera že na izhodnih vratih: Popolnoma je uničil klub

Albert Riera je v manj kot pol leta na klopi Eintrachta hitro spoznal, da v Bundesligi ne veljajo ista pravila kot v slovenski Prvi ligi. Pregovorno stroga in pragmatična nemška nogometna javnost enostavno ne sprejema Špančevih medijskih izbruhov, ki so bili v Sloveniji bolj pravilo kot izjema. Na dejstvo, da v slačilnici ni več edini z izkušnjami z najvišjega nogometnega nivoja, kot je bil primer pri Olimpiji in Celju, se milo rečeno ni dobro privadil. Taktične prijeme je moral zdaj "prodati" igralcem, ki veljajo za vsaj toliko dobre, kot je bil med svojo kariero Riera.

Eden izmed njih je zagotovo Mario Götze, ki je nosil dres tako münchenskega Bayerna kot Borussie. Vrhunec kariere pa je doživel leta 2014, ko je zabil edini gol v finalu svetovnega prvenstva proti Argentini in Nemčiji prinesel četrto zvezdico. Od Rierinega prihoda je nekdanji nemški zlati deček odigral vsega 301 minuto, kar je seveda dvignilo kar nekaj prahu med ljubitelji Bundeslige.