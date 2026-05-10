Nogomet

Riera že na izhodnih vratih: Popolnoma je uničil klub

Frankfurt , 10. 05. 2026 18.12 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Lu.M
Albert Riera

Vse bolj se zdi, da se bo epizoda Alberta Riere v nemškem Eintrachtu iz Frankfurta hitro zaključila. V petek je Špančeva četa vpisala še četrto zaporedno tekmo brez zmage, v zadnjem mesecu dni pa je slavila zgolj dvakrat. Te dni je bilo po Majorčanu prelito ogromno gneva, po zadnjem porazu se je kritikom pridružil še en nekdanji nemški reprezentant.

Albert Riera in Mario Götze
FOTO: Profimedia

Albert Riera je v manj kot pol leta na klopi Eintrachta hitro spoznal, da v Bundesligi ne veljajo ista pravila kot v slovenski Prvi ligi. Pregovorno stroga in pragmatična nemška nogometna javnost enostavno ne sprejema Špančevih medijskih izbruhov, ki so bili v Sloveniji bolj pravilo kot izjema. Na dejstvo, da v slačilnici ni več edini z izkušnjami z najvišjega nogometnega nivoja, kot je bil primer pri Olimpiji in Celju, se milo rečeno ni dobro privadil. Taktične prijeme je moral zdaj "prodati" igralcem, ki veljajo za vsaj toliko dobre, kot je bil med svojo kariero Riera.

Eden izmed njih je zagotovo Mario Götze, ki je nosil dres tako münchenskega Bayerna kot Borussie. Vrhunec kariere pa je doživel leta 2014, ko je zabil edini gol v finalu svetovnega prvenstva proti Argentini in Nemčiji prinesel četrto zvezdico. Od Rierinega prihoda je nekdanji nemški zlati deček odigral vsega 301 minuto, kar je seveda dvignilo kar nekaj prahu med ljubitelji Bundeslige.

Preberi še Odpisani zvezdnik Eintrachta najprej zadel, nato zabrusil Rieri

Problematičen je bil tudi način komuniciranja, ki si ga je Majorčan velikokrat izbral na novinarskih konferencah. Nemalokrat je sedmo silo degradiral in jo obtožil, da mu namenoma mečejo polena pod noge, nekaj, s čimer se je "proslavil" tudi v času, ki ga je preživel v Sloveniji. Nemška elita je vendarle prevelik oder, da bi vsi sodelujoči mirno spremljali njegove izbruhe. V preteklosti je bil do Riere izredno kritičen eden najboljših nemških nogometašev vseh časov Lothar Matthäus, zdaj pa je po 44-letniku udaril še kultni Didi Hamann.

Didi Hamann
FOTO: Profimedia

Nekdanji nemški reprezentant je bil v svojih kritikah na račun Riere brez dlake na jeziku: "Tukaj je slabe tri mesece. Uspelo mu je popolnoma uničiti klub. Ne gre samo za rezultate, kritične so tudi stvari, ki jih slišimo od njegovih igralcev. Situacija z Götzejem je nesprejemljiva. Tega se ne da popraviti z danes na jutri. Ko pripelješ novega trenerja, si želiš videti napredek. Prvih nekaj tekem je bilo solidnih, potem je šlo vse navzdol. Poleti bodo zagotovo pripeljali novega stratega."

Kot poroča nemški BILD, je Riera že na izhodnih vratih. Frankfurt ima tekmo pred koncem še možnosti, da osvoji sedmo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije Konferenčne lige. Domnevno zadnje srečanje v Nemčiji bo Španec odvodil proti Stuttgartu, po besedah športnega direktorja Eintrachta bodo vodilni možje po koncu sezone "evalvirali situacijo".

KOMENTARJI20

blazter
10. 05. 2026 19.43
Je pač posebnež, ki goji svoj stil igre, potrebuje pa igralce, ki delajo po njegovo.
Huki
10. 05. 2026 19.40
Ni za ligo 5. Poišči si naj nižjo stopničko in eno vec od SLO lige.
Wolfman
10. 05. 2026 19.37
Potem danes čisti kec v Barceloni. 5:0 ni izključeno.
Slavko BabIč
10. 05. 2026 19.28
Olimpija v njegovem času prvak, sedaj na 5 mestu!
mackon08
10. 05. 2026 19.27
Sem po njegovem odhodu iz Celja napisal, da bo na spomlad že bivši.
VOVK78
10. 05. 2026 19.25
Ma nič ni on uničil švabi so sami vse uničili…Rabili so črno ovco.
machine
10. 05. 2026 19.25
Naj gre v penzijo, denarja ima dovolj.
vision105
10. 05. 2026 19.22
Star pregovor:KDOR VISOKO LETA,NIZKO PADE...
macolagobec
10. 05. 2026 19.28
Bolj pravilno pa z "višjega pade".
Reši se kdor se more
10. 05. 2026 19.17
Jah, v Mariboru je prosto mesto trenerja😜🤣
macolagobec
10. 05. 2026 19.28
Pomočnika trenerja. Za začetek bo dovolj.
Endless
10. 05. 2026 19.14
Mb kliče
Finfer
10. 05. 2026 19.14
za olimpijo je bil dober kar pomeni da je nula od trenerja !!
NIKI 2
10. 05. 2026 19.12
Zdaj ga lahko Maribor vzame za pol cene koliko ga je plačevalo Celje. Res pa je tudi da se tem kadrom v Mariboru nimaš kaj naredit.Dokler osnovnega jedra ne sestavljajo igralci doma vzgojeni kateri imajo zaradi tega večjo željo in čut pripadnosti ekipi.Tujci pač pridejo po denar za kakšno sezono potem pa že pogleduje jo kam bi se bolje prodali. Sicer pa glede na to kakšni so tile gasterbajterji pri Mariboru je vprašanje če jih bo sploh kdo hotel imeti.
Slavko BabIč
10. 05. 2026 19.04
On je pretemperamenten za bundes ligo!
macolagobec
10. 05. 2026 19.29
Će bi imel rezultate, tudi to ne bi bil problem.
palinko74
10. 05. 2026 18.38
prepotentenez
