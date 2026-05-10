Riera že na izhodnih vratih: Popolnoma je uničil klub

Albert Riera je v manj kot pol leta na klopi Eintrachta hitro spoznal, da v Bundesligi ne veljajo ista pravila kot v slovenski Prvi ligi. Pregovorno stroga in pragmatična nemška nogometna javnost enostavno ne sprejema Špančevih medijskih izbruhov, ki so bili v Sloveniji bolj pravilo kot izjema. Na dejstvo, da v slačilnici ni več edini z izkušnjami z najvišjega nogometnega nivoja, kot je bil primer pri Olimpiji in Celju, se milo rečeno ni dobro privadil. Taktične prijeme je moral zdaj "prodati" igralcem, ki veljajo za vsaj toliko dobre, kot je bil med svojo kariero Riera.
Eden izmed njih je zagotovo Mario Götze, ki je nosil dres tako münchenskega Bayerna kot Borussie. Vrhunec kariere pa je doživel leta 2014, ko je zabil edini gol v finalu svetovnega prvenstva proti Argentini in Nemčiji prinesel četrto zvezdico. Od Rierinega prihoda je nekdanji nemški zlati deček odigral vsega 301 minuto, kar je seveda dvignilo kar nekaj prahu med ljubitelji Bundeslige.
Problematičen je bil tudi način komuniciranja, ki si ga je Majorčan velikokrat izbral na novinarskih konferencah. Nemalokrat je sedmo silo degradiral in jo obtožil, da mu namenoma mečejo polena pod noge, nekaj, s čimer se je "proslavil" tudi v času, ki ga je preživel v Sloveniji. Nemška elita je vendarle prevelik oder, da bi vsi sodelujoči mirno spremljali njegove izbruhe. V preteklosti je bil do Riere izredno kritičen eden najboljših nemških nogometašev vseh časov Lothar Matthäus, zdaj pa je po 44-letniku udaril še kultni Didi Hamann.
Nekdanji nemški reprezentant je bil v svojih kritikah na račun Riere brez dlake na jeziku: "Tukaj je slabe tri mesece. Uspelo mu je popolnoma uničiti klub. Ne gre samo za rezultate, kritične so tudi stvari, ki jih slišimo od njegovih igralcev. Situacija z Götzejem je nesprejemljiva. Tega se ne da popraviti z danes na jutri. Ko pripelješ novega trenerja, si želiš videti napredek. Prvih nekaj tekem je bilo solidnih, potem je šlo vse navzdol. Poleti bodo zagotovo pripeljali novega stratega."
Kot poroča nemški BILD, je Riera že na izhodnih vratih. Frankfurt ima tekmo pred koncem še možnosti, da osvoji sedmo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije Konferenčne lige. Domnevno zadnje srečanje v Nemčiji bo Španec odvodil proti Stuttgartu, po besedah športnega direktorja Eintrachta bodo vodilni možje po koncu sezone "evalvirali situacijo".
