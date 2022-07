Riera že na predstavitvi izkusil kaos okoli ljubljanskega kluba

"Vem, kakšna je situacija kluba. Ne pričakujem, da me boste od prvega dne vzljubili. To si bom že prislužil. Nimam magične palice, s katero bi poskrbel, da bi od prvega dne zmagovali. Ne morem obljubljati, da bomo kar tako zmagovali. Lahko pa obljubim, da bo moj odnos profesionalen in da bom klubu dal vso svojo strast. Moj cilj je jasen, želim izboljšati vsakega igralca. Skušali bomo igrati najboljši nogomet v Sloveniji," je dodal Španec, ki je s seboj pripeljal tudi pomočnika in trenerja vratarjev.

Riero bremeni tisto, kar je Delius očital Prosinečkemu

Nato je eden od navijačev izpostavil, da je imel Riera v preteklosti težave z igranjem kart, zaradi česar je ostal brez pogodbe pri Udineseju, prav to pa je Delius navedel kot enega od razlogov za odhod Prosinečkega. Nemški poslovnež je odvrnil, da je danes (v ponedeljek, op. a.) že dal izjavo, navijače pa pozval, naj to enostavno sprejmejo. "Zelo težko," je bil njihov odgovor.

"Najbolj pomemben je četrtek in prva tekma v Konferenčni ligi. Imamo cilj, da v Evropi pridemo najdlje, kar lahko," je nadaljeval Delius. Navijači so mu odvrnili, da so že zdavnaj povedali, da jim za Evropo ni mar in da si želijo imeti le urejen klub. Delius je nekaj tistih, ki so v sejno sobo prišli z maskami, pozval, naj jih dajo dol, nakar mu je eden od navijačev postavil še vprašanje, kaj poreče na to, da direktor Igor Barišić klub domnevno vodi prek sporočil SMS, kot je v soboto na svoji novinarski konferenci povedal Prosinečki.

Dragonsi so imeli dovolj, Riera je moral zapustiti dvorano

Nato je zopet vskočil Riera. Dejal je, da je druženje z mediji namenjeno debati o nogometu in njegovi predstavitvi. Dragonsi so nato konferenco prekinili. Riera je po njihovem pozivu odšel, Deliusu pa so namenili še nekaj ostrih besed. Sporočilo je bilo jasno – Delius v ljubljanskem klubu ni dobrodošel. Po nekaj grožnjah so tudi sami odšli z novinarske konference, pogovor z mediji pa je nadaljeval le nemški poslovnež, ki v Ljubljani ta hip zagotovo ne sodi med najbolj priljubljene.