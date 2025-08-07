Riera: Želimo si dominirati vsako tekmo in to brezpogojno

Nogometaši Celja bodo na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo gostovali v Švici pri Luganu. Pred obračunom z znanim tekmecem, ki so ga Celjani lani izločili v osmini finala Konferenčne lige, sta svoja pričakovanja razkrila trener Albert Riera in kapetan Žan Karničnik.

147 dni po zgodovinski uvrstitvi Celja v četrtfinale Konferenčne lige se četa Alberta Riere znova vrača na "kraj zločina". Stockhorn Arena v mestu Thun, kjer svoje evropske preizkušnje igra švicarski prvoligaš Lugano, bo prizorišče tretjega medsebojnega obračuna Celja in Lugana v zadnjih petih mesecih.

Karničnik pričakuje podobno tekmo tisti v lanski sezoni

"Zelo hitro smo se znova vrnili v Švico, na umetno travo v Thunu. Podlaga je nekoliko neugodna, a tudi Lugano ne igra domačih tekem tukaj, zato to ni nujno njihova prednost. Tudi podpora navijačev ne bo takšna, kot če bi bila tekma v Luganu," je pred večernim obračunom (20.30) misli strnil kapetan Grofov Žan Karničnik.

Žan Karničnik FOTO: NK Celje icon-expand

Celjski bočni branilec pričakuje, da bo tekma podobna tisti v lanski sezoni, čeprav je v obeh ekipah kar nekaj sprememb. "Mi smo izgubili nekaj posameznikov, oni prav tako, nekaj jih je celo tik pred prestopom, a z vidika ideje igre sprememb ne bo. Mi bomo želeli dominirati, proti vsakemu nasprotniku se postavimo na naš način igre. Naredili bomo vse za dober, pozitiven rezultat, da se v Celje, če bo le mogoče, vrnemo z zmago ali vsaj neodločenim izzidom."

Riera poudarja zahtevno evropsko pot

Trener Albert Riera se zaveda, da žreb Celjanom letos ni bil naklonjen. "Naša evropska pot je zaenkrat polna ekip, ki jih po kvaliteti lahko uvrstimo v ligaški del Evropske ali Konferenčne lige. Čeprav so imele vse ekipe večjo vrednost od nas, smo dokazali, da se lahko ne glede na kvaliteto ali vrednost kosamo z vsakim, tudi z Luganom, čigar vrednost znaša kar 70 milijonov evrov. Kar nekaj stvari ti mora iti na roko z žrebom - Sabah, ki smo ga premagali v kvalifikacijah za Evropsko ligo, v tretjem krogu igra proti Levskemu, Partizan, ki bi lahko bil naš nasprotnik, proti Hibernians. To niso izgovori, to, da moraš imeti srečo pri žrebu, je dejstvo," meni Španec.

Albert Riera FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Riera je izpostavil, da je še posebej zahtevna pot za slovenske predstavnike, ki niso prvaki. "A bomo poskusili narediti vse, da nam znova uspe priti v ligaški del. S tem ne bi pridobili zgolj mi, temveč tudi slovenski nogomet nasploh, koeficient slovenske lige in slovenski klubi. Zato moramo biti v Evropi vsi, ki delujemo v slovenskem nogometu, kot eno. Marsikdo je vihal nos, ko sta Maribor in Koper izpadla, češ da je slovenski nogomet slab in je nazadoval, a dejstvo je, da sta tempo kvalifikacij in kvaliteta, ki ju morata slovenski klubi, ki niso prvak, preskočiti, visoki oviri za vsak klub."

Riera: Brez pragmatičnosti, brez strahu