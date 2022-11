Riera: Imeti okoli 50 točk na polovici sezone je nekaj izjemnega

V slovenski prvi ligi se obeta derbi prvouvrščenih ekip. Resda ima Olimpija pred medsebojnim obračunom kar trinajst točk naskoka, pa je dvoboj v Stožicah morda ena zadnjih priložnosti, da prvenstvo spet postane "zanimivo". Zeleno-beli so namreč v tekoči sezoni dominantni. Prva od treh preprek, ki zmaje čaka v decembru, so drugouvrščeni Celjani. Olimpija je prvo tekmo s Celjem v letošnji sezoni izgubila in to zagotovo predstavlja dodatno motivacijo za varovance Alberta Riere.

icon-expand Albert Riera in kapetan Timi Max Elšnik imata v tej sezoni veliko razlogov za veselje. FOTO: Luka Kotnik

Po reprezentančnem premoru je tudi za vodilno moštvo lige napočil čas za finiš prvega dela sezone 22/23. "Dolgo časa je minilo od zadnje tekme. Prejšnji teden smo imeli pet treningov. Delali smo na fizični pripravi, saj morajo fantje ostati v dobri kondiciji. Veste, kako je, so vzponi in padci, ne moreš biti skozi celotno sezono stoprocentno pripravljen. Kmalu bo sledil še daljši premor in sedaj potrebujemo dobro fizično pripravljeno ekipo. Kondicija je zelo pomembna, saj nogomet ni le igra z žogo, pomemben je tudi tisti aspekt brez žoge. Zelo sem zadovoljen kako igramo tudi, ko nimamo žoge v naši posesti. Znamo zelo dobro pritiskati. Igra brez žoge zna biti Ahilova tetiva' ekip, ki so navajene igrati na posest. Imeli smo veliko časa, da se na tem področju še izboljšamo. Na naslednjo tekmo smo pripravljeni. Včeraj smo analizirali nasprotnika in še jutri ga bomo. Tekma s Celjem bo zelo pomembna iz dveh razlogov. Prvi je ta, da so drugi in trenutno naš glavni nasprotnik. Drugi pa je, da so nas na prvi medsebojni tekmi premagali in sedaj si zmage želimo mi," je bil v izjavi za uradno spletno stran kluba izčrpen trener zmajev Albert Riera, ki verjame, da reprezentančna pavza ni pustila posledic v formi varovancev ... "Vsi so pripravljeni. Nimamo nobenih poškodb. Vidim, da so fantje med seboj dobro povezani. Želijo nadaljevati zmage. Včasih jih rad vprašam, če so že siti zmag in vedno dobim enak odgovor, da niso. Ko zmaguješ, uživaš. To je motivacija za naprej."

icon-expand Slavje nogometašev Olimpije in trenerja Alberta Riere po zmagi na večnem derbiju. Zmaji imajo, ob tekmi manj, kar 16 točk prednosti pred aktualnimi prvaki iz Maribora. FOTO: Luka Kotnik

Glede situacije z dvema prejetima rumenima kartonoma, zaradi katerih bo Riera moral tekmo proti Celju spremljati s tribun ... "Bil sem presenečen, ko se je to zgodilo. Verjetno je to edina liga v Evropi, kjer mora trener zaradi dveh prejetih rumenih kartonov tekmo spremljati s tribun. Moji reakciji sta bili v obeh primerih naslovljeni na osebje nasprotne ekipe, ne na sodnike. Sodnike spoštujem, saj vsi včasih naredimo kakšno napako. Zavedam se, ko naredim napako in tega ni treba izpostavljati. Včasih pravijo, da imamo pri sodnikih potuho, a kot vidite, tudi mene kaznujejo. Glavni akterji so igralci in verjamem, da bodo tudi brez mene dobro opravili svoje delo. Seveda bom v teh modernih časih na nek način povezan s klopjo in svojimi igralci." Na vprašanje, kateri od letošnjih dveh porazov mu je težji, proti Celju ali Bravu, je Riera povedal: "Poraz je poraz, a če bi izbiral bi izbral tistega proti Celju, saj smo ob polčasu kontrolirali srečanje in vodili z 0:2. Imeli smo tudi več priložnosti. Po analizi smo videli, da so v drugem delu zares dobro pritiskali na nas. Težko smo iznašali žogo in se težko kosali z njihovim pritiskom. Imeli so dobrih dvajset minut in se vrnili. Poraz z Bravom je bil drugačen. Začeli smo dobro, a se nismo počutili udobno tisto tekmo. Bili so boljši in znali so se bolje prilagoditi na srečanje. Takrat sem jaz prevzel popolno odgovornost za poraz," za uradno spletno stran kluba še pravi Španec na klopi Olimpije, ki se še spominja prvega poraza v sezoni, ki so jim ga pripravili prav Celjani. Riera pričakuje podobno igro grofov iz Celja tudi na dvoboju v Stožicah.

"Da, ampak smo pripravljeni. Sedaj smo tudi veliko boljša ekipa. Glede na prvi del sezone vidim velik napredek v naši igri. Smo boljši in bolj pripravljeni na vse, kar nam lahko pripravi nasprotnik. Znamo reševati situacije, ko smo v težavah. Nasprotniki sedaj vedo, česa smo zmožni in nas bolj spoštujejo s pristopom k tekmi." Španec na klopi (premočno) vodilne ekipe v ligi poudarja pomembnost zaključka jesenskega dela sezone, ko je na voljo še devet točk. "Izjemnega pomena. Če zadržimo takšno prednost, kot jo imamo sedaj, je to ogromnega pomena za samozavest ekipe. Imeti okoli 50 točk na polovici sezone je nekaj izjemnega."

icon-expand Aldair Djalo FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Riera se je dotaknil tudi prihajajočega prestopnega roka. "Prestopni rok še vedno ni odprt. Vodstvo ve, kaj so njihove odgovornosti in kaj morajo narediti. Verjamem, da imamo dovolj časa, da se vse uredi in nato bomo šli naprej. Sem zelo zadovoljen z našo ekipo, z vsakim posameznikom. Moj glavni cilj je izboljšati ekipo in k temu bom stremel, če bomo imeli možnost sodelovati pri nakupu igralcev v zimskem prestopnem roku, če pa ne, potem bo to cilj za poletni prestopni rok in tako naprej. Seveda bi mi bilo bolj všeč, če bi bilo vse v redu, a na te stvari nimam vpliva."

Krilni napadalec NK Olimpija Aldair Djalo je za uradno klubsko spletno svoji vlogi v ekipi, spremembah glede na lansko sezono in naslednji tekmi: "Vesel sem, ker dobivam priložnosti za igro. Pomembno je, da se počutim kot del ekipe in da je vsak od nas pripravljen pomagati ekipi v vsakem trenutku. Tu sem, da pomagam ekipi. Največje spremembe glede na lansko sezono so, da imamo novega trenerja in nekaj novih igralcev. Tudi način, na kakršen igramo, je drugačen. Imamo načrt in mu sledimo, saj vemo, da imamo tako več možnosti za zmago. Vsi smo osredotočeni in pripravljeni na vsakega nasprotnika. Zmage dokazujejo našo kakovost. Moramo nadaljevati s trdim delom, saj nismo še nič osvojili. Moramo iti tekmo po tekmo in zmagovati še naprej. Celje je drugo na lestvici in so trenutno naš glavni rival. Še naprej moramo dokazovati, da smo na prvem mestu po naši zaslugi."