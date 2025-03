Riera: Osmina finala je zgodovinski uspeh, zato bi moral pasti rekord

OGLAS

Celjani so imeli izredno zahtevne nasprotnike v ligaškem delu Konferenčne lige, kar štiri ekipe od šestih so se prebile v osmino finala – Betis, Vitoria, Jagiellonia in Pafos. A kljub temu se je četa Alberta Riere uspela uvrstiti v play-off za osmino finala, kjer je po remiju na domačih tleh (2:2) v Nikoziji povsem nadigrala APOEL in zmagala z 2:0.

Žreb je v boju za četrtfinale grofom namenil švicarski Lugano, obe ekipi pa bosta v prvi dvoboj vstopili po porazu v domačem prvenstvu. Lugano je doma z 0:3 izgubil proti Zürichu, Celje pa je v Stožicah po bledi predstavi ugnala ljubljanska Olimpija (2:0). "Na vsako ekipo se enako pripravljamo, ne glede na to, ali gre za Lugano, Olimpijo ali Tabor Sežano. Rutina je enaka. Proti Olimpiji smo napravili preveč napak, zato smo izgubili. Zdaj je cilj, da naredimo čim manj napak. Napak ne moreš odpraviti, lahko jih zmanjšaš. V 90 minutah se zgodi veliko napak. Ekipa, ki napravi manj napak, na koncu zmaga. Ampak zagotavljam vam, da bo naš način igre vedno enak, saj nam to daje dobre rezultate, še posebej v Evropi," je poudaril Riera, trener Celja. Lugano prihaja v knežje mesto po treh porazih Kot pravi španski strokovnjak, je Lugano ekipa, ki lahko igra na več različnih načinov. "Lahko igrajo s tremi ali štirimi branilci, z enim ali dvema napadalcema, so precej raznoliki." Lugano je sicer v slabi rezultatski formi. Švicarji so izgubili zadnje tri tekme, dve v prvenstvu in eno v pokalnem tekmovanju, kjer jih je izločil tretjeligaš. Ekipa, ki jo vodi Mattia Croci-Torti, je z vodilnega položaja v švicarski ligi padla na četrto mesto, toda Riera se na to ne ozira.

"Mislim, da to za nas ni prednost. Ekipa, ki ima za seboj slabe rezultate, se seveda želi vrniti na zmagovalna pota. Zato nikoli ne veš. Seveda, če si v zmagovalnem ritmu, si samozavesten, ampak mogoče se nato zaradi tega preveč sprostiš, prevelika samozavest pa tudi ni vselej dobra lastnost v nogometu," je dejal Španec na celjski klopi. Riera prednost Celja vidi predvsem v tem, da ima pripravljen dober načrt, vedo, kaj morajo storiti, saj poznajo tekmečeve slabosti. "Tudi mi imamo svoje slabosti, na katere moramo biti pozorni. Dobro smo jih analizirali, toda razmišljati moramo o nas in o tem, česa smo zmožni. Moramo jim vsiliti svojo igro, prisiliti jih moramo, da trpijo," je še dodal. Riera upa na dobro podporo navijačev: 'Brez dvoma bi moral pasti rekord' Celjska trdnjava v letošnji sezoni, kar se tiče evropskih tekem, na osmih preizkušnjah še ni bila premagana. "Doma nam gre dobro, kar se tiče Evrope. Svojo vlogo bo odigrala tudi publika. Prvič v zgodovini slovenskega nogometa se je zgodilo, da se je ena izmed ekip uvrstila v osmino finala evropskega tekmovanja," je izpostavil Riera.

Uvrstitev med najboljših 16 ekip Konferenčne lige prinaša veliko finančno injekcijo, ne le za Celjane, ampak tudi za preostale slovenske klube. "Zato se obračam na navijače Domžal, Radomelj, Kopra ... da navijajo za nas. Potrebujemo jih na stadionu, jutri smo eno. Če bi bila situacija obratna, bi tudi sam podprl drugo ekipo. Vzdušje je izredno pomembno za naše igralce. Brez dvoma bi moral pasti rekord," je slovensko javnost k obisku pozval 42-letnik z Majorke. Kot so sporočili iz celjskega kluba, so prodali že več kot 5.000 kart. Poleg vzhodne tribune so odprli tudi prodajo na severni tribuni, želijo pa si evropskega rekorda. Kučys in Sešlar glavni napadalni grožnji Celjanov V taboru Celja sta na evropskih tekmah nase močno opozorila litovski reprezentant Armandas Kučys in slovenski reprezentant Svit Sešlar. Kučys je zbral pet zadetkov in se nahaja na tretjem mestu lestvice najboljših strelcev Konferenčne lige, medtem ko Sešlar s sedmimi asistencami kraljuje na vrhu najboljših podajalcev.

"Ko je Svit (Sešlar) prišel, sva od prvega dne vzpostavila dober odnos. Vse se začne v garderobi, to pa se nato prenese na igrišče. Najprej moraš imeti dobro kemijo z igralci v garderobi, da lahko zadeva steče tudi na zelenici," poudarja Litovec Kučys, ki kljub vsemu v ospredje postavlja ekipo: "Sam dajem v ospredje ekipo, sebe ne vidim kot ključnega igralca. Če ekipa ne igra kot eno, potem sem tudi sam neuporaben na igrišču. Začne se pri ekipi, seveda pa je nekaj odvisno tudi od mojih reakcij." 22-letni napadalec je pred tekmo z Luganom povedal, da so s soigralci na tekmeca dobro pripravljeni. "Vsaka tekma je pomembna, ne glede na to, ali gre za Konferenčno ligo ali domače tekmovanje. Pomembno je, da se vrnemo na zmagovalna pota, potrudili se bomo po najboljših močeh. Mislim, da smo dobro pripravljeni, zato ni pomembno, na katerem mestu se Lugano nahaja v švicarskem prvenstvu. Vsak nasprotnik je zgodba zase."