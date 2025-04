Riera zadovoljen s predstavo, a v nogometu ne zmaga vedno boljši

Celjani so pred rekordnim številom gledalcev odločno in samozavestno odprli četrtfinalni obračun Konferenčne lige, nato pa jih je presekal zadetek Luce Ranierija, ki je izkoristil sploh prvo polpriložnost Fiorentine.

Zgodba se je nadaljevala tudi v drugem polčasu, ko je moštvo iz Firenc praktično iz nič prišlo do kazenskega strela, ki ga je zanesljivo izvedel Rolando Mandragora. Kljub temu so grofje vztrajali pri svoji igri in bili nagrajeni v 68. minuti, ko je enajstmetrovko za končnih 1:2 zadel Logan Delaurier-Chaubet.

Celjski nogometaši so prikazali odlično, samozavestno in hrabro predstavo, s katero so dokazali, da se lahko enakovredno kosajo tudi z velikani, kot je Fiorentina, ki je na trenutke močno trpela pod celjskim pritiskom. Kljub temu so si Italijani pred povratno tekmo na Stadiu Artemio Franchi priborili prednost in hkrati spočili nekaj nosilcev igre, med njimi Moisa Keana in Doda.