Riera 'brcal nasprotnega trenerja' in dobil pet tekem prepovedi vstopa na stadion

Kot je navedeno v sklepih namestnika disciplinskega sodnika, je Albert Riera brcal trenerja nasprotne ekipe in verbalno napadel športnega direktorja Kopra Ivico Guberaca ter skušal z njim tudi fizično obračunati. Za španskega trenerja to pomeni, da se bo ob zelenice lahko, če bo takrat še zmeraj deloval na slovenskem nogometnem prostoru, vrnil šele v četrtem krogu naslednje sezone. Brez kazni je ni odnesel niti športni direktor kanarčkov, ki na stadion zaradi podobnih razlogov ne bo smel vstopiti na treh tekmah.

Riera obljubil, da se to ne bo ponovilo. Pri Kopru so ga označili za klovna

Kluba bosta morala zaradi nešportnega vedenja navijačev plačati denarno kazen, pri čemer kot razlog omenjeni sklepi navajajo, da sta obe navijaški skupini povzročili prekinitev tekme in prižigali ter metali bakle na igrišče. Navijači Celja so ob tem poškodovali tudi večje število stolov na stadionu Stožice in na igrišče metali plastične kozarce.